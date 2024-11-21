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Гончаренко объяснил, будут ли переговоры между Украиной и Россией

Гончаренко объяснил, будут ли переговоры между Украиной и Россией

21 ноября 2024 г. 23:48

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17:56 Что известно об ударе новой ракетой по Украине — эфир Вечір.LIVE

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Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко убежден, что переговоры между Украиной и Россией точно состоятся. Вопрос только в том, с какой позиции войдет каждая из сторон.

Об этом Гончаренко сообщил в эфире Вечір.LIVE в четверг, 21 ноября.

Переговоры Украины и России

Гончаренко отметил, что впереди стоит ожидать информационных атак со стороны пропагандистов государства-агрессора.

"Будут сложные месяцы, надо пристегнуться, дальше будут переговоры, а чем они завершатся, мы не знаем", — отметил Гончаренко.

Он добавил, что они могут завершиться ничем, а могут завершиться и окончанием боевых действий. По мнению Гончаренко, это вполне возможно.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина проигрывает в войне с Россией, если США сократят помощь.

Кроме того, 17 ноября премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил, что война в Украине может завершиться в ближайшее время.

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