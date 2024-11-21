Гончаренко пояснив, чи будуть переговори між Україною та Росією

Народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко переконаний, що перемовини між Україною та Росією точно відбудуться. Питання лише в тому, з якої позиції зайде кожна зі сторін.

Про це Гончаренко повідомив в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 21 листопада.

Перемовини України та Росії

Гончаренко зазначив, що попереду варто очікувати на інформаційні атаки з боку пропагандистів держави-агресора.

"Будуть складні місяці, треба пристебнутися, далі будуть перемовини, а чим вони завершаться, ми не знаємо", — зазначив Гончаренко.

Він додав, що вони можуть завершитися нічим, а можуть завершитися і закінченням бойових дій. На думку Гончаренка, це цілком можливо.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна програє у війні з Росією, якщо США скоротять допомогу.

Крім того, 17 листопада прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зазначив, що війна в Україні може завершитися найближчим часом.