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Гончаренко пояснив, чи будуть переговори між Україною та Росією

Гончаренко пояснив, чи будуть переговори між Україною та Росією

21 листопада 2024 р. 23:48

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23:48 Гончаренко пояснив, чи будуть переговори між Україною та Росією

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23:48 Гончаренко пояснив, чи будуть переговори між Україною та Росією

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19:48 Гончаренко оцінив ймовірність завдання ядерного удару Росією

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17:56 Що відомо про удар новою ракетою по Україні — ефір Вечір.LIVE

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16:12 Чому для ППО важко збити російську ракету Рубіж — думка експерта

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Народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко переконаний, що перемовини між Україною та Росією точно відбудуться. Питання лише в тому, з якої позиції зайде кожна зі сторін.

Про це Гончаренко повідомив в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 21 листопада.

Перемовини України та Росії

Гончаренко зазначив, що попереду варто очікувати на інформаційні атаки з боку пропагандистів держави-агресора.

"Будуть складні місяці, треба пристебнутися, далі будуть перемовини, а чим вони завершаться, ми не знаємо", — зазначив Гончаренко.

Він додав, що вони можуть завершитися нічим, а можуть завершитися і закінченням бойових дій. На думку Гончаренка, це цілком можливо.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна програє у війні з Росією, якщо США скоротять допомогу

Крім того, 17 листопада прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зазначив, що війна в Україні може завершитися найближчим часом

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21 листопада 2024

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23:40 У Пентагоні розповіли про міжконтинентальну ракету РФ

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16:12 Чому для ППО важко збити російську ракету Рубіж — думка експерта

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