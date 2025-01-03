Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Итоги главных событий и новостей 2024 года, на которых команда Новини.LIVE работала лично – темы эфира Остаповець_LIVE журналистки Галины Остаповец.

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Эфир Остаповец.LIVE

• Легко ли задать вопрос Президенту Владимиру Зеленскому и что для этого нужно знать и уметь

• Серия интервью с советником главы ОП — Михаилом Подоляком, спикером ГУР, заместителем председателя ГУР генералом Вадимом Скибицким, правительственными министрами

• Экономический форум в швейцарском городе Давос, встреча министров обороны стран НАТО в Брюсселе, саммит мира, конференция восстановления в Варшаве, немецко-украинский бизнес форум в Берлине.

Напомним, об ударах ГУР МО, которые стали самыми болезненными для врага и что такое на самом деле новая российская ракета "Орешник" — рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Он также сообщил, как именно РФ скрывает участие солдат Северной Кореи в войне против Украины и которым может стать новый 2025 год.