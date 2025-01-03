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Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

3 января 2025 г. 9:34

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09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

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08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

2 января 2025
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20:53 Корольчук назвал условия поставки электроэнергии в Молдову

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17:50 Спецсовещание Зеленского и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

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13:55 Эксперт прокомментировал угрозы Словакии по электроснабжению

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13:16 Остановка транзита газа — Кучеренко назвал трудности для Украины

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13:00 Подоляк о переговорах с Россией — эфир День.LIVE

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08:00 Сырский прибыл в Курскую область России — эфир Ранок.LIVE

1 января 2025
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18:20 Во Львове открыли улицу в честь Ирины Фарион — как это было

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08:00 Новогоднее обращение Зеленского 2025 — эфир Новини.LIVE

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09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

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08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

2 января 2025
Text

20:53 Корольчук назвал условия поставки электроэнергии в Молдову

Text

17:50 Спецсовещание Зеленского и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:55 Эксперт прокомментировал угрозы Словакии по электроснабжению

Text

13:16 Остановка транзита газа — Кучеренко назвал трудности для Украины

Text

13:00 Подоляк о переговорах с Россией — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Сырский прибыл в Курскую область России — эфир Ранок.LIVE

1 января 2025
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18:20 Во Львове открыли улицу в честь Ирины Фарион — как это было

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08:00 Новогоднее обращение Зеленского 2025 — эфир Новини.LIVE

Итоги главных событий и новостей 2024 года, на которых команда Новини.LIVE работала лично – темы эфира Остаповець_LIVE журналистки Галины Остаповец.

Посмотреть эфир можно здесь.

Эфир Остаповец.LIVE

• Легко ли задать вопрос Президенту Владимиру Зеленскому и что для этого нужно знать и уметь

• Серия интервью с советником главы ОП — Михаилом Подоляком, спикером ГУР, заместителем председателя ГУР генералом Вадимом Скибицким, правительственными министрами

• Экономический форум в швейцарском городе Давос, встреча министров обороны стран НАТО в Брюсселе, саммит мира, конференция восстановления в Варшаве, немецко-украинский бизнес форум в Берлине.

Напомним, об ударах ГУР МО, которые стали самыми болезненными для врага и что такое на самом деле новая российская ракета "Орешник" — рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Он также сообщил, как именно РФ скрывает участие солдат Северной Кореи в войне против Украины и которым может стать новый 2025 год.

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09:23 Одесский экс-судья отсудил себе заоблачную пенсию — какая сумма

09:19 Очереди на границе Украины — на некоторых КПП придется подождать

09:11 В Киевской области осудили двух мужчин за серию краж

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:09 В Воздушных силах отчитались о 60 сбитых целях этой ночью

09:09 Десять интересных фактов о мостах Киева

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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