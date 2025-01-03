Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

Підсумки головних подій та новин 2024 року, на яких команда Новини.LIVE працювала особисто — теми ефіру Остаповець_LIVE журналістки Галини Остаповець.

Подивитись ефір можна тут.

Ефір Остаповець.LIVE

• Чи легко поставити питання Президенту Володимиру Зеленському і що для цього потрібно знати та вміти

• Серія інтерв’ю із радником голови ОП — Михайлом Подоляком, речником ГУР, заступником голови ГУР генералом Вадимом Скібіцьким, урядовими міністрами

• Економічний форум у швейцарському місті Давос, зустріч міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, Саміт миру, конференція відбудови у Варшаві, німецько-український бізнес форум у Берліні.

Нагадаємо, про удари ГУР МО, які стали найболючішими для ворога та що таке насправді нова російська ракета "Орєшнік" — розповів представник ГУР МО Андрій Юсов.

Він також повідомив як саме РФ приховує участь солдатів Північної Кореї у війні проти України та яким може стати новий 2025 рік.

