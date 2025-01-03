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Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

03 січня 2025 р. 09:34

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13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

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12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

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12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

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11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

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11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

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09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

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08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

2 січня 2025
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20:53 Корольчук назвав умови постачання електроенергії до Молдови

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17:50 Спецнарада Зеленського та переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

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13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

Text

13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Text

12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Text

11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Text

11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

2 січня 2025
Text

20:53 Корольчук назвав умови постачання електроенергії до Молдови

Text

17:50 Спецнарада Зеленського та переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

Підсумки головних подій та новин 2024 року, на яких команда Новини.LIVE працювала особисто — теми ефіру Остаповець_LIVE журналістки Галини Остаповець.

Подивитись ефір можна тут.

Ефір Остаповець.LIVE 

•  Чи легко поставити питання Президенту Володимиру Зеленському і що для цього потрібно знати та вміти 

•  Серія інтерв’ю із радником голови ОП — Михайлом Подоляком, речником ГУР, заступником голови ГУР генералом Вадимом Скібіцьким, урядовими міністрами

•  Економічний форум у швейцарському місті Давос, зустріч міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, Саміт миру, конференція відбудови у Варшаві, німецько-український бізнес форум у Берліні.

Нагадаємо, про удари ГУР МО, які стали найболючішими для ворога та що таке насправді нова російська ракета "Орєшнік" — розповів представник ГУР МО Андрій Юсов.

Він також повідомив як саме РФ приховує участь солдатів Північної Кореї у війні проти України та яким може стати новий 2025 рік.
 

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14:36 Зеленський сказав, скільки полонених повернули з РФ у 2024 році

14:32 Розгромили могили — на Одещині затримали малолітніх вандалів

14:30 Декретні, лікарняні та штрафи — на що ще впливає мінімалка

14:16 У ГУР кажуть, що Росія перекине техніку із Сирії в іншу країну

14:15 Збір дров у лісосмугах — чи можна рубати дерева вздовж полів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:12 Садовий оголосив про початок будівництва крематорію

14:10 Зникнення збірної України — тренер звинуватив ЗМІ у брехні

14:05 Дочка Фаріон заявила, що їй погрожують — суд відреагував

14:02 Найбільш забруднені райони Одеси — висновки екологів

13:59 Стало відомо, скільки дронів планує виробляти Україна у 2025 році

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13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Text

12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Text

11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Text

11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

2 січня 2025
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20:53 Корольчук назвав умови постачання електроенергії до Молдови

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17:50 Спецнарада Зеленського та переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

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13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання