Главные коррупционные скандалы 2024 года — Київський час

Сегодня в прямом эфире Вечір.LIVE "Київський час" обсудим итоги коррупционных скандалов за 2024 год. В частности, расскажем о том, есть ли приговоры по самым громким делам.

Посмотреть эфир можно в 19:00 на YouTube канале Новини.LIVE.

О чем эфир

В эфире Вечір.LIVE "Київський час" поговорим с такими гостями:

председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея;

доктор юридических наук Виталий Нестор;

член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.

Напомним, в Киеве на систематической коррупции разоблачили руководителя департамента Киевской городской государственной администрации. Чиновник вместе с сообщниками требовал деньги за выдачу бесплатных разрешений на выбросы загрязняющих веществ стационарными источниками в атмосферный воздух.

Нацполиция сообщила подозрение преступной организации служащих Укрзализныци, организовавших масштабную схему поборов. Глава криминальной схемы — глава одной из профсоюзных организаций.