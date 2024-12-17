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Главные коррупционные скандалы 2024 года — Київський час

Главные коррупционные скандалы 2024 года — Київський час

17 декабря 2024 г. 19:00

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19:00 Главные коррупционные скандалы 2024 года — Київський час

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17:50 Сырский сделал важное заявление по поводу войны — эфир Вечер.LIVE

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17:10 КГВА сделала заявление о комендантском часе в Киеве на праздники

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15:24 Нардеп объяснил, что даст Украине перемирие с РФ

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13:49 Железняк раскрыл, какую зарплату во время войны получают нардепы

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13:15 Шольц сделал заявление о войне в Украине — эфир День.LIVE

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12:26 Нардеп назвал причины, мешающие военным вернуться с СОЧ

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11:23 Нардеп объяснил проблему избиения военных командирами

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08:00 Трамп сделал заявление об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

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00:08 Боевые дельфины на службе РФ — очередной фейк России или правда

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19:00 Главные коррупционные скандалы 2024 года — Київський час

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17:50 Сырский сделал важное заявление по поводу войны — эфир Вечер.LIVE

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17:10 КГВА сделала заявление о комендантском часе в Киеве на праздники

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15:24 Нардеп объяснил, что даст Украине перемирие с РФ

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13:49 Железняк раскрыл, какую зарплату во время войны получают нардепы

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13:15 Шольц сделал заявление о войне в Украине — эфир День.LIVE

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12:26 Нардеп назвал причины, мешающие военным вернуться с СОЧ

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11:23 Нардеп объяснил проблему избиения военных командирами

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08:00 Трамп сделал заявление об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

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00:08 Боевые дельфины на службе РФ — очередной фейк России или правда

Сегодня в прямом эфире Вечір.LIVE "Київський час" обсудим итоги коррупционных скандалов за 2024 год. В частности, расскажем о том, есть ли приговоры по самым громким делам.

Посмотреть эфир можно в 19:00 на YouTube канале Новини.LIVE.

О чем эфир

В эфире Вечір.LIVE "Київський час" поговорим с такими гостями:

  • председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея;
  • доктор юридических наук Виталий Нестор;
  • член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.

Напомним, в Киеве на систематической коррупции разоблачили руководителя департамента Киевской городской государственной администрации. Чиновник вместе с сообщниками требовал деньги за выдачу бесплатных разрешений на выбросы загрязняющих веществ стационарными источниками в атмосферный воздух.

Нацполиция сообщила подозрение преступной организации служащих Укрзализныци, организовавших масштабную схему поборов. Глава криминальной схемы — глава одной из профсоюзных организаций.

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19:39 Шмыгаль раскрыл, сколько потратили на третью линию обороны в 2024

19:31 Челси имеет право расторгнуть с Мудриком контракт

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:23 Студент в 25 лет — почему он должен явиться в ТЦК

19:20 Польша сделает максимум для вступления Украины в НАТО, — Туск

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19:00 Главные коррупционные скандалы 2024 года — Київський час

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17:50 Сырский сделал важное заявление по поводу войны — эфир Вечер.LIVE

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17:10 КГВА сделала заявление о комендантском часе в Киеве на праздники

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15:24 Нардеп объяснил, что даст Украине перемирие с РФ

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13:49 Железняк раскрыл, какую зарплату во время войны получают нардепы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:15 Шольц сделал заявление о войне в Украине — эфир День.LIVE

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12:26 Нардеп назвал причины, мешающие военным вернуться с СОЧ

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11:23 Нардеп объяснил проблему избиения военных командирами

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08:00 Трамп сделал заявление об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

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00:08 Боевые дельфины на службе РФ — очередной фейк России или правда