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Головні корупційні скандали 2024 року — Київський час

Головні корупційні скандали 2024 року — Київський час

17 грудня 2024 р. 19:00

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21:02 Захмарна сума — депутатка про експертизу аварії на метро у Києві

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19:00 Головні корупційні скандали 2024 року — Київський час

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17:50 Сирський зробив важливу заяву стосовно війни — ефір Вечір.LIVE

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17:10 У КМВА зробили заяву щодо комендантської години у Києві на свята

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15:24 Нардеп пояснив, що дасть Україні перемир'я з РФ

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13:49 Железняк розкрив, яку зарплату під час війни отримують нардепи

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13:15 Шольц зробив екстрену заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

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12:26 Нардеп назвав причини, які заважають військовим повернутися з СЗЧ

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11:23 Нардеп пояснив проблему побиття військових командирами

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08:00 Трамп зробив заяву про закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

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21:02 Захмарна сума — депутатка про експертизу аварії на метро у Києві

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19:00 Головні корупційні скандали 2024 року — Київський час

Text

17:50 Сирський зробив важливу заяву стосовно війни — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 У КМВА зробили заяву щодо комендантської години у Києві на свята

Text

15:24 Нардеп пояснив, що дасть Україні перемир'я з РФ

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Text

13:49 Железняк розкрив, яку зарплату під час війни отримують нардепи

Text

13:15 Шольц зробив екстрену заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:26 Нардеп назвав причини, які заважають військовим повернутися з СЗЧ

Text

11:23 Нардеп пояснив проблему побиття військових командирами

Text

08:00 Трамп зробив заяву про закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в прямому ефірі Вечір.LIVE "Київський час" обговоримо підсумки корупційних скандалів за 2024 рік. Зокрема, розповімо про те, чи є вироки у найгучніших справах.

Подивитися ефір можна о 19:00 на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Про що ефір

В ефірі Вечір.LIVE "Київський час" поговоримо з такими гостями:

  • голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея;
  • доктор юридичних наук Віталій Нестор;
  • членкиня Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк.

Нагадаємо, у Києві на систематичній корупції викрили керівника департаменту Київської міської державної адміністрації. Посадовець разом зі спільниками вимагав гроші за видачу безкоштовних дозволів на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря.

Нацполіція повідомила підозру злочинній організації службовців Укрзалізниці, які організували масштабну схему поборів. Очільник кримінальної схеми — голова однієї із профспілкових організацій.

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21:13 Ухилянт відмовлявся йти на фронт — як його покарав суд

21:03 Укренерго оновило графіки відключень на завтра — що змінилось

20:26 Зеленський у Брюсселі говоритиме про термінове посилення України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:24 Синоптики назвали регіони, де завтра буде небезпечна погода

20:19 Невтішний сценарій — скільки годин може не бути світла в морози

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Text

19:00 Головні корупційні скандали 2024 року — Київський час

Text

17:50 Сирський зробив важливу заяву стосовно війни — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 У КМВА зробили заяву щодо комендантської години у Києві на свята

Text

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:49 Железняк розкрив, яку зарплату під час війни отримують нардепи

Text

13:15 Шольц зробив екстрену заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

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12:26 Нардеп назвав причини, які заважають військовим повернутися з СЗЧ

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