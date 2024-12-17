Головні корупційні скандали 2024 року — Київський час

Сьогодні в прямому ефірі Вечір.LIVE "Київський час" обговоримо підсумки корупційних скандалів за 2024 рік. Зокрема, розповімо про те, чи є вироки у найгучніших справах.

Подивитися ефір можна о 19:00 на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Про що ефір

В ефірі Вечір.LIVE "Київський час" поговоримо з такими гостями:

голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея;

доктор юридичних наук Віталій Нестор;

членкиня Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк.

Нагадаємо, у Києві на систематичній корупції викрили керівника департаменту Київської міської державної адміністрації. Посадовець разом зі спільниками вимагав гроші за видачу безкоштовних дозволів на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря.

Нацполіція повідомила підозру злочинній організації службовців Укрзалізниці, які організували масштабну схему поборів. Очільник кримінальної схеми — голова однієї із профспілкових організацій.