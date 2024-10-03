Глава УИНП рассказал, способствует ли Польша поиск тел жертв Волынской трагедии

Руководитель Института национальной памяти Антон Дробович сообщил, что поляки в отчаянии обращаются в Украину по поводу поиска останков их родственников, погибших в результате Волынской трагедии. Польские власти не желают решать этот вопрос.

Об этом Дробович рассказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 3 октября.

Поляки разыскивают погибших родственников

Дробович отметил, что украинская рабочая группа была сформирована в 2022 году. Аналогичная группа с польской стороны так и не была создана.

"Заявления мы видим, а когда доходит до реальных дел — работы нет", — объяснил Доробович.

Он добавил, что Украина планирует самостоятельно продолжать поисковые работы, ожидая дополнительного финансирования для возможной разблокировки вопроса.

Напомним, замминистра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский заявил, что страна может заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС. По его словам, это произойдет в случае, если не будет проведена эксгумация тел жертв Волынской трагедии.

Также польский журналист сообщал, что министерство иностранных дел страны может использовать желание Украины присоединиться к Европейскому союзу как способ давить на нее для решения вопросов Волынской трагедии.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение исторических вопросов с Украиной нельзя решать угрозами блокирования интеграции страны с Западом.