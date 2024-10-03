Голова УІНП розповів, чи сприяє Польща пошуку тіл жертв Волинської трагедії

Очільник Інституту національної пам'яті Антон Дробович повідомив, що поляки у відчаї звертаються до України з приводу пошуку решток їхніх родичів, які загинули внаслідо Волинської трагедії. Польська влада не бажає вирішувати це питання.

Про це Дробович розповів в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 3 жовтня.

Поляки розшукують загиблих родичів

Дробович зазначив, що українська робоча група була сформована ще у 2022 році. Аналогічна група з польського боку так і не була створена.

"Заяви ми бачимо, а коли доходить до реальних справ — роботи нема", — пояснив Доробович.

Він додав, що Україна планує самостійно продовжувати пошукові роботи, очікуючи додаткового фінансування для можливого розблокування питання.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський заявив, що країна може заблокувати переговори про вступ України до ЄС. За його словами, це відбудеться у випадку, якщо не буде проведено ексгумацію тіл жертв Волинської трагедії.

Також польський журналіст повідомляв, що міністерство закордонних справ країни може використати бажання України приєднатися до Європейського союзу як спосіб тиснути на неї для вирішення питань щодо Волинської трагедії.

А президент Польщі Анджей Дуда заявив, що розв'язання історичних питань з Україною не можна вирішувати погрозами блокування інтеграції країни із Заходом.