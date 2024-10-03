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Голова УІНП розповів, чи сприяє Польща пошуку тіл жертв Волинської трагедії

Голова УІНП розповів, чи сприяє Польща пошуку тіл жертв Волинської трагедії

03 жовтня 2024 р. 13:29

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13:29 Голова УІНП розповів, чи сприяє Польща пошуку тіл жертв Волинської трагедії

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13:29 Голова УІНП розповів, чи сприяє Польща пошуку тіл жертв Волинської трагедії

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13:00 Кращі танки ЗСУ на Курщині та гучна заява Буданова — ефір День.LIVE

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11:28 Які політичні маніпуляції застосовує Польща перед виборами — деталі від нардепки

Text

08:00 Вихід ЗСУ з Вугледару та кадрові ротації в українській розвідці — ефір Ранок.LIVE

2 жовтня 2024
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22:11 Експерт пояснив, що стало причиною втрати Вугледару та чим це загрожує

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17:50 Моторошна страта 16 військових ЗСУ та важлива заява США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:15 Вартість електроенергії для населення зросте — скільки доведеться платити

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13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

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Очільник Інституту національної пам'яті Антон Дробович повідомив, що поляки у відчаї звертаються до України з приводу пошуку решток їхніх родичів, які загинули внаслідо Волинської трагедії. Польська влада не бажає вирішувати це питання.

Про це Дробович розповів в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 3 жовтня.

Поляки розшукують загиблих родичів

Дробович зазначив, що українська робоча група була сформована ще у 2022 році. Аналогічна група з польського боку так і не була створена.

"Заяви ми бачимо, а коли доходить до реальних справ — роботи нема", — пояснив Доробович.

Він додав, що Україна планує самостійно продовжувати пошукові роботи, очікуючи додаткового фінансування для можливого розблокування питання.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський заявив, що країна може заблокувати переговори про вступ України до ЄС. За його словами, це відбудеться у випадку, якщо не буде проведено ексгумацію тіл жертв Волинської трагедії.

Також польський журналіст повідомляв, що міністерство закордонних справ країни може використати бажання України приєднатися до Європейського союзу як спосіб тиснути на неї для вирішення питань щодо Волинської трагедії. 

А президент Польщі Анджей Дуда заявив, що розв'язання історичних питань з Україною не можна вирішувати погрозами блокування інтеграції країни із Заходом.

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14:34 МОН підписало наказ про призначення грантів на навчання вступникам 2024 року

14:32 Новопризначений генсек НАТО Марк Рютте зустрівся із Зеленським — деталі

14:17 Замість Польщі опинився в Білорусі — прикордонники затримали ухилянта

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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