Главы МИД союзников выступают с заявлениями об Украине — эфир

Министры иностранных дел стран-союзников дают пресс-конференцию во время встречи в Мадриде. С ними также Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.
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Выступление министров
Известно, что на встрече присутствуют руководители МИД следующих стран:
- Испании;
- Германии;
- Франции;
- Италии;
- Польши;
- Великобритании;
- Украины.
В Мадриде они обсуждают вопросы европейской безопасности и Украины.
Напомним, 28 марта украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал новую встречу с партнерами в Киеве.
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига вместе с норвежским коллегой Эспеном Бартом Эйде и министром труда и социальной интеграции страны Тонье Бренной посетили Харьков.