Главы МИД союзников выступают с заявлениями об Украине — эфир

Министры иностранных дел стран-союзников дают пресс-конференцию во время встречи в Мадриде. С ними также Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.

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Выступление министров

Известно, что на встрече присутствуют руководители МИД следующих стран:

Испании;

Германии;

Франции;

Италии;

Польши;

Великобритании;

Украины.

В Мадриде они обсуждают вопросы европейской безопасности и Украины.

Напомним, 28 марта украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал новую встречу с партнерами в Киеве.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига вместе с норвежским коллегой Эспеном Бартом Эйде и министром труда и социальной интеграции страны Тонье Бренной посетили Харьков.