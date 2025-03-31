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Главы МИД союзников выступают с заявлениями об Украине — эфир

Главы МИД союзников выступают с заявлениями об Украине — эфир

31 марта 2025 г. 12:30

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Министры иностранных дел стран-союзников дают пресс-конференцию во время встречи в Мадриде. С ними также Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.

Посмотреть прямой эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Выступление министров

Известно, что на встрече присутствуют руководители МИД следующих стран:

  • Испании;
  • Германии;
  • Франции;
  • Италии;
  • Польши;
  • Великобритании;
  • Украины.

В Мадриде они обсуждают вопросы европейской безопасности и Украины.

Напомним, 28 марта украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал новую встречу с партнерами в Киеве.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига вместе с норвежским коллегой Эспеном Бартом Эйде и министром труда и социальной интеграции страны Тонье Бренной посетили Харьков.

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