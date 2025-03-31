Глави МЗС союзників виступають із заявами про Україну — ефір

Міністри закордонних справ країн-союзників дають пресконференцію під час зустрічі в Мадриді. З ними також Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки.
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Виступ міністрів
Відомо, що на зустрічі присутні очільники МЗС таких країн:
- Іспанії;
- Німеччини;
- Франції;
- Італії;
- Польщі;
- Великої Британії;
- України.
У Мадриді вони обговорюють питання європейської безпеки та України.
Нагадаємо, 28 березня український лідер Володимир Зеленський анонсував нову зустріч із партнерами в Києві.
Раніше глава МЗС України Андрій Сибіга разом з норвезьким колегою Еспеном Бартом Ейде та міністеркою праці та соціальної інтеграції країни Тоньє Бренною відвідали Харків.