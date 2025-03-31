Глави МЗС союзників виступають із заявами про Україну — ефір

Міністри закордонних справ країн-союзників дають пресконференцію під час зустрічі в Мадриді. З ними також Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки.

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Виступ міністрів

Відомо, що на зустрічі присутні очільники МЗС таких країн:

Іспанії;

Німеччини;

Франції;

Італії;

Польщі;

Великої Британії;

України.

У Мадриді вони обговорюють питання європейської безпеки та України.

Нагадаємо, 28 березня український лідер Володимир Зеленський анонсував нову зустріч із партнерами в Києві.

Раніше глава МЗС України Андрій Сибіга разом з норвезьким колегою Еспеном Бартом Ейде та міністеркою праці та соціальної інтеграції країни Тоньє Бренною відвідали Харків.