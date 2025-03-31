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Глави МЗС союзників виступають із заявами про Україну — ефір

Глави МЗС союзників виступають із заявами про Україну — ефір

31 березня 2025 р. 12:30

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Міністри закордонних справ країн-союзників дають пресконференцію під час зустрічі в Мадриді. З ними також Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки.

Подивитися прямий ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Виступ міністрів

Відомо, що на зустрічі присутні очільники МЗС таких країн:

  • Іспанії;
  • Німеччини;
  • Франції;
  • Італії;
  • Польщі;
  • Великої Британії;
  • України.

У Мадриді вони обговорюють питання європейської безпеки та України.

Нагадаємо, 28 березня український лідер Володимир Зеленський анонсував нову зустріч із партнерами в Києві.

Раніше глава МЗС України Андрій Сибіга разом з норвезьким колегою Еспеном Бартом Ейде та міністеркою праці та соціальної інтеграції країни Тоньє Бренною відвідали Харків.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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