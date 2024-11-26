Глава Тернопольской ОВА рассказал о последствиях атаки на область

Глава Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода сообщил, что в результате вражеской атаки часть области осталась без света. Это произошло в результате разрушения объекта критической инфраструктуры.

Об этом Негода рассказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 26 ноября.

Тернопольщина без света

Глава ОВА отметил, что резервное питание уже подано в ключевые объекты, но полное восстановление займет немало времени.

"Длительное время у нас будут проблемы, и их будет решить не так просто. Поэтому наша основная задача сейчас — обеспечить функционирование всей критической инфраструктуры: это и водоснабжение, водоотвод, теплоснабжение", — отметил Негода.

Чиновник также добавил, что резервные поставки будут использованы для обеспечения функционирования детских садов и образовательных учреждений. Он подчеркнул, что ситуация очень трудная и улучшить ее за один день не удастся.

Ранее мы сообщали, что российские захватчики в ночь на 26 ноября нанесли удар дронами по Тернополю. В результате этого город частично обесточен, жители также сообщают о перебоях с водоснабжением.

Напомним, этой ночью оккупанты атаковали также Киев. Тревога в городе более пяти часов.