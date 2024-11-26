Глава Тернопільської ОВА розповів про наслідки атаки на область

Голова Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода повідомив, що внаслідок ворожої атаки частина області залишилася без світла. Це сталося внаслідок руйнування об'єкту критичної інфраструктури.

Про це Негода розповів в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 26 листопада.

Тернопільщина без світла

Очільник ОВА зауважив, що резервне живлення вже подано до ключових об’єктів, але повне відновлення займе чимало часу.

"Тривалий час ми будемо мати проблеми, і їх буде вирішити не так просто. Тому наше основне завдання зараз — забезпечити функціонування всієї критичної інфраструктури: це і водопостачання, водовідведення, теплопостачання", — зазначив Негода.

Чиновник також додав, що резервне постачання буде використано задля забезпечення функціонування дитячих садків та освітніх закладів. Він підкреслив, що ситуація дуже важка і покращити її за один день не вдасться.

Раніше ми повідомляли, що російські загарбники у ніч проти 26 листопада завдали удару дронами по Тернополю. Внаслідок цього місто частково знеструмлене, жителі також повідомляють про перебої з водопостачанням.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти атакували також Київ. Тривога у місті понад п'ять годин.