Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Глава Тернопільської ОВА розповів про наслідки атаки на область arrow
Глава Тернопільської ОВА розповів про наслідки атаки на область

Глава Тернопільської ОВА розповів про наслідки атаки на область

26 листопада 2024 р. 11:53

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

11:53 Глава Тернопільської ОВА розповів про наслідки атаки на область

Text

10:52 Експерт пояснив, чи може Україна впливати на ситуацію на ЗАЕС

Text

08:02 Байден ухвалив важливе рішення щодо України — ефір Ранок.LIVE

25 листопада 2024
Text

23:36 Ємець спрогнозував процес виходу України з воєнного стану

Text
Ексклюзив

23:06Ющенко прокоментував дані розвідки США про своє отруєння

Text

22:42 Кучеренко пояснив, через що в Україні зросте дефіцит світла

Text

21:13 Коли працівники ТЦК можуть стріляти в людину — пояснення юриста

Text

20:20 Юрист пояснив правильний підхід до мобілізації на прикладі 3 ОШБр

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:49 Зеленський терміново викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

Text

15:51 Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

Text

11:53 Глава Тернопільської ОВА розповів про наслідки атаки на область

Text

10:52 Експерт пояснив, чи може Україна впливати на ситуацію на ЗАЕС

Text

08:02 Байден ухвалив важливе рішення щодо України — ефір Ранок.LIVE

25 листопада 2024
Text

23:36 Ємець спрогнозував процес виходу України з воєнного стану

Text
Ексклюзив

23:06 Ющенко прокоментував дані розвідки США про своє отруєння

Text

22:42 Кучеренко пояснив, через що в Україні зросте дефіцит світла

Text

21:13 Коли працівники ТЦК можуть стріляти в людину — пояснення юриста

Text

20:20 Юрист пояснив правильний підхід до мобілізації на прикладі 3 ОШБр

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:49 Зеленський терміново викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

Text

15:51 Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

Голова Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода повідомив, що внаслідок ворожої атаки частина області залишилася без світла. Це сталося внаслідок руйнування об'єкту критичної інфраструктури.

Про це Негода розповів в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 26 листопада.

Тернопільщина без світла

Очільник ОВА зауважив, що резервне живлення вже подано до ключових об’єктів, але повне відновлення займе чимало часу. 

"Тривалий час ми будемо мати проблеми, і їх буде вирішити не так просто. Тому наше основне завдання зараз — забезпечити функціонування всієї критичної інфраструктури: це і водопостачання, водовідведення, теплопостачання", — зазначив Негода.

Чиновник також додав, що резервне постачання буде використано задля забезпечення функціонування дитячих садків та освітніх закладів. Він підкреслив, що ситуація дуже важка і покращити її за один день не вдасться.

Раніше ми повідомляли, що російські загарбники у ніч проти 26 листопада завдали удару дронами по Тернополю. Внаслідок цього місто частково знеструмлене, жителі також повідомляють про перебої з водопостачанням. 

Нагадаємо, цієї ночі окупанти атакували також Київ. Тривога у місті понад п'ять годин. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

12:19 Нардеп пояснив, яка зарплата повинна бути в добровольців

11:58 Нові чутки про iPhone 17 Air — у ньому не буде SIM-карти

Text

11:53 Глава Тернопільської ОВА розповів про наслідки атаки на область

11:29 Повільні вбивці —морепродукти небезпечні для одеситів

11:21 Черги на кордоні України — де доведеться затриматися сьогодні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

11:15 Смартфон майбутнього — штучний інтелект створив фото

11:11 Ринок нерухомості по-новому — що змінилося для власників житла

11:06 Бійці ДПСУ завдали нищівного удару по позиціях ворога — відео

11:00 Додаткова допомога від ЮНІСЕФ — які виплати можна отримати

10:57 Партизани завдали болючий удар по окупантам на півдні — деталі

12:19 Нардеп пояснив, яка зарплата повинна бути в добровольців

11:58 Нові чутки про iPhone 17 Air — у ньому не буде SIM-карти

11:29 Повільні вбивці —морепродукти небезпечні для одеситів

11:21 Черги на кордоні України — де доведеться затриматися сьогодні

Новина з фото

11:15 Смартфон майбутнього — штучний інтелект створив фото

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:11 Ринок нерухомості по-новому — що змінилося для власників житла

11:06 Бійці ДПСУ завдали нищівного удару по позиціях ворога — відео

11:00 Додаткова допомога від ЮНІСЕФ — які виплати можна отримати

10:57 Партизани завдали болючий удар по окупантам на півдні — деталі

10:56 НАТО закликало надати Україні ракети середньої дальності

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

Text

11:53 Глава Тернопільської ОВА розповів про наслідки атаки на область

Text

10:52 Експерт пояснив, чи може Україна впливати на ситуацію на ЗАЕС

Text

08:02 Байден ухвалив важливе рішення щодо України — ефір Ранок.LIVE

25 листопада 2024
Text

23:36 Ємець спрогнозував процес виходу України з воєнного стану

Text
Ексклюзив

23:06 Ющенко прокоментував дані розвідки США про своє отруєння

Text

22:42 Кучеренко пояснив, через що в Україні зросте дефіцит світла

Text

21:13 Коли працівники ТЦК можуть стріляти в людину — пояснення юриста

Text

20:20 Юрист пояснив правильний підхід до мобілізації на прикладі 3 ОШБр

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:49 Зеленський терміново викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

Text

15:51 Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків