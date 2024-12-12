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Гетманцев объяснил, повлияют ли новые налоги на зарплату учителей

Гетманцев объяснил, повлияют ли новые налоги на зарплату учителей

12 декабря 2024 г. 18:03

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В Украине рекордно повысили налоги. Прямой связи между повышением налогов и зарплат бюджетникам пока нет.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в эфире Новини.LIVE.

Повлияет ли увеличение налогов на зарплаты

Как отметил Гетманцев, в Украине повысили налоги от безысходности. Мол, другого решения просто нет, ведь нужно финансировать армию. Он также подчеркнул, что прямой связи между повышением налогов и заработными платами бюджетников нет.

"Это же не линейная связь — ты собрал и повысил ставки налогов, и ты повысил, например, зарплаты учителям. Такой линейной связи нет. Это вопрос развития экономики в целом", — заявил Гетманцев.

Он также добавил, что по состоянию на сегодняшний день не видит потенциала как для уменьшения налогов, так и для повышения. По словам Гетманцева, есть потенциал для детенизации и повышения бюджетных поступлений именно на основе этого.

Напомним, с 1 декабря 2024 года часть украинцев начинает уплачивать военный сбор в размере 5%. Для ФЛП этот сбор повысится с 1 января 2025 года.

Большинство украинцев обязано платить налог на землю. Однако некоторых граждан государство освобождает от уплаты такого налога.

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18:30 Жирона объявила о подписании контракта с украинским вратарем

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

18:26 Выезд из Украины осложнен — ​​на каких пунктах пропуска очереди

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17:43 Дунда ответил, будут ли на инаугурации в США украинские нардепы

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13:04 Заявление Ермака о переговорах и энергосистема — эфир День.LIVE

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08:00 Когда отменят графики отключений — эфир Ранок.LIVE

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07:51 Гетманцев рассказал, когда легализуют криптовалюту в Украине

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