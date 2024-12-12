Гетьманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

В Україні рекордно підвищили податки. Прямого зв'язку між підвищенням податків та зарплат бюджетникам наразі немає.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Новини.LIVE.

Чи вплине збільшення податків на зарплати

Як зазначив Гетманцев, в Україні підвищили податки від безвиході. Мовляв, іншого рішення просто немає, адже потрібно фінансувати армію. Він також наголосив, що прямого зв'язку між підвищенням податків та заробітними платами бюджетників немає.

"Це ж не лінійний зв'язок — ти зібрав і підвищив ставки податків, і ти підвищив, наприклад, зарплати вчителям. Такого лінійного зв'язку немає. Це питання розвитку економіки в цілому", — заявив Гетманцев.

Він також додав, що станом на сьогодні не бачить потенціалу, як для зменшення податків, так і для підвищення. Натомість за словами Гетманцева, є потенціал для детінізації та підвищення бюджетних надходжень саме на основі цього.

Нагадаємо, з 1 грудня 2024 року частина українців починає сплачувати військовий збір у розмірі 5%. Для ФОП цей збір підвищиться з 1 січня 2025 року.

Більшість українців зобов'язана сплачувати податок на землю. Однак деяких громадян держава звільняє від сплати такого податку.