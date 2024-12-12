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Гетманцев заявил, что изменений курсообразования пока не будет

Гетманцев заявил, что изменений курсообразования пока не будет

12 декабря 2024 г. 1:51

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11 декабря 2024
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01:51 Гетманцев заявил, что изменений курсообразования пока не будет

11 декабря 2024
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17:55 Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

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17:03 Военный эксперт резко высказался по поводу мобилизации 18-летних

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13:44 Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

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13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

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13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

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12:36 Протесты в Грузии — власти усиливают репрессии против митингующих

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09:24 Налоговое резидентство за границей — Гетманцев дал совет

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08:25 Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве

Пока резких изменений курса валют в Украине нет. Более того, в ближайшей перспективы изменений в курсообразовании не планируется.

Об этом в эфире Вечір.LIVE, 10 декабря, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Что сказал чиновник

По словам Гетманцева, у Украины достаточно больших золотовалютных резервов. Пока они находятся на историческом максимуме. Кроме того, есть мощный регулятор.

"У нас регулятор институционально мощный, то есть они понимают, что делают с курсом, понимают каким образом на него влиять. То есть никаких потрясений по курсообразованию мы не видим вообще на ближайшую перспективу", — сказал Даниил Гетманцев.

Напомним, что курс доллара в Украине продолжает плавно дорожать. Ожидается, что в следующие 12 месяцев американская валюта неоднократно пересечет психологическую отметку.

Также мы писали о том, может ли Украина привязать гривну к евро и что в таком случае будет с курсом.

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02:05 Экс-глава "Азова" Жорин высказался о влиянии коррупции на армию

02:03 В Чечне после атаки дронов по зданию МВД есть раненые

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

01:32 Двое мужчин избили военнослужащего — как их наказал суд

01:30 Будет ли в Украине мобилизация с 18 лет — ответ нардепа

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11 декабря 2024
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17:55 Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

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17:03 Военный эксперт резко высказался по поводу мобилизации 18-летних

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13:44 Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

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13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

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13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:36 Протесты в Грузии — власти усиливают репрессии против митингующих

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09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

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09:24 Налоговое резидентство за границей — Гетманцев дал совет

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08:25 Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве