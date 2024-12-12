Гетманцев заявил, что изменений курсообразования пока не будет

Пока резких изменений курса валют в Украине нет. Более того, в ближайшей перспективы изменений в курсообразовании не планируется.

Об этом в эфире Вечір.LIVE, 10 декабря, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Что сказал чиновник

По словам Гетманцева, у Украины достаточно больших золотовалютных резервов. Пока они находятся на историческом максимуме. Кроме того, есть мощный регулятор.

"У нас регулятор институционально мощный, то есть они понимают, что делают с курсом, понимают каким образом на него влиять. То есть никаких потрясений по курсообразованию мы не видим вообще на ближайшую перспективу", — сказал Даниил Гетманцев.

Напомним, что курс доллара в Украине продолжает плавно дорожать. Ожидается, что в следующие 12 месяцев американская валюта неоднократно пересечет психологическую отметку.

Также мы писали о том, может ли Украина привязать гривну к евро и что в таком случае будет с курсом.