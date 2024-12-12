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Гетманцев заявив, що змін курсоутворення поки що не буде

Гетманцев заявив, що змін курсоутворення поки що не буде

12 грудня 2024 р. 01:51

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19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

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19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Text

18:03 Гетьманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

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17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

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Наразі різких змін курсу валют в Україні немає. Ба більше, у найближчій перспективі змін у курсоутворенні не планується.

Про це в ефірі Вечір.LIVE, 10 грудня, заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Що сказав посадовець

За словами Гетманцева, Україна має достатньо великі золотовалютні резерви. Наразі вони перебувають на історичному максимумі. Крім того, є потужний регулятор.

"У нас регулятор інституційно потужний, тобто вони розуміють, що роблять з курсом, розуміють яким чином на нього впливати. Тобто жодних потрясінь щодо курсоутворення ми не бачимо взагалі на найближчу перспективу", — сказав Данило Гетманцев.

Нагадаємо, що курс долара в Україні продовжує плавно дорожчати. Очікується, що в наступні 12 місяців американська валюта неодноразово перетне психологічну позначку.

Також ми писали про те, чи може Україна прив'язати гривню до євро і що в такому випадку буде з курсом.

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06:25 У Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару по передмістю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

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