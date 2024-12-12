Гетманцев заявив, що змін курсоутворення поки що не буде

Наразі різких змін курсу валют в Україні немає. Ба більше, у найближчій перспективі змін у курсоутворенні не планується.

Про це в ефірі Вечір.LIVE, 10 грудня, заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Що сказав посадовець

За словами Гетманцева, Україна має достатньо великі золотовалютні резерви. Наразі вони перебувають на історичному максимумі. Крім того, є потужний регулятор.

"У нас регулятор інституційно потужний, тобто вони розуміють, що роблять з курсом, розуміють яким чином на нього впливати. Тобто жодних потрясінь щодо курсоутворення ми не бачимо взагалі на найближчу перспективу", — сказав Данило Гетманцев.

Нагадаємо, що курс долара в Україні продовжує плавно дорожчати. Очікується, що в наступні 12 місяців американська валюта неодноразово перетне психологічну позначку.

Також ми писали про те, чи може Україна прив'язати гривню до євро і що в такому випадку буде з курсом.