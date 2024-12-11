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Гетманцев рассказал, сколько налогов оплатил игорный бизнес

Гетманцев рассказал, сколько налогов оплатил игорный бизнес

11 декабря 2024 г. 0:08

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18:27 Верховный судья объяснил, поддерживает ли мобилизацию с 18 лет

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17:58 Зеленский сделал срочное заявление о мобилизации — Вечір.LIVE

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17:05 В Украине установили более 150 тыс. преступлений РФ, — Кравченко

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16:35 Кравченко сообщил, сколько судов уничтожено из-за войны в Украине

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В государственный бюджет в течение 2024 года поступило 16 млрд грн с налогов от игорного бизнеса. Это удалось благодаря детенизации экономики.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Вечір.LIVE во вторник, 10 декабря.

Какие налоги платит игорный бизнес в Украине

Как отметил Гетманцев, благодаря активному движению бизнеса в "белом" направлении только в этом году госбюджет получил дополнительно 1,6 млрд долларов. Это столько же, сколько денег Украина предоставила Канада, но в кредит.

"А это деньги, которые никому не нужно возвращать, и это средства, которые полностью идут на армию. До конца года, я думаю, мы соберем больше", — заявил Гетманцев.

Он отметил, что в этом году из налогов от игорного бизнеса в госбюджет поступило 16 млрд грн. Если говорить о 2022 году, то речь шла всего о 700 миллионах гривен.

"Была проведена достаточно жесткая и принципиальная работа на уровне государства. То же касается рынка спирта или табака, например. Если мы имели в худшие времена 25% теневого рынка табака, то вот сейчас должно получиться независимое исследование, где подсчитали, что сейчас это меньше чем 13%. Это важный показатель, который очень тяжело дается, потому что страна в тень загонялась все 30 лет", — добавил Гетманцев.

Напомним, Даниил Гетманцев заявил, что следующий год в нашем государстве будет полностью профинансирован благодаря повышению налогов. Также он предположил, что тысяча гривен от Владимира Зеленского является успешной программой и, возможно, ее продлят.

Нардеп Андрей Петренко заявил, что расходы бюджета Киева в 2024 году составляют рекордные 107 млрд. грн. Прогнозируется дополнительное привлечение еще 20 млрд. грн.

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23:58 Ермак отреагировал на выделение Украине кредита из активов РФ

23:48 Денежные переводы — в Ощадбанке назвали изменения в 2025 году

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21:52 Гетманцев заявил, что у Украины есть уникальный опыт в экономике

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16:35 Кравченко сообщил, сколько судов уничтожено из-за войны в Украине

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13:09 Раскрыты детали разговора Зеленского с Трампом — эфир День.LIVE

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