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Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва у цьому році

Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва у цьому році

06 грудня 2024 р. 18:39

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15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

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14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

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13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

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13:00 Допомога від США та зустріч з командою Трампа — ефір День.LIVE

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Видатки бюджету Києва у 2024 році становлять рекордні 107 млрд грн. Прогнозується додаткове залучення ще 20 мільярдів.

Про це повідомив нардеп Андрій Петренко в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 6 грудня.

Видатки бюджету Києва

Петренко зазначив, за 2024 рік видатки Києва досягли історичного максимуму — 107 млрд грн. Він також додав, що на рахунках міста наразі залишаються 29 мільярдів. Ще 15 мільярдів — потенційно невикористані гроші.

"Крім того, зростання рівня мінімальної заробітної плати, зростання ділової активності в місті. Ми бачимо кількість підприємців, які знову реєструються, кількість підприємців, які релокують свої бізнеси, а головні офіси сплачують податки в місті Києві", — зазначив нардеп.

На наступний рік, за словами Петренка, заплановані видатки у розмірі 90 млрд грн. Нардеп спрогнозував, що є ще й потенціал до зростання цієї суми.

Нагадаємо, у Києві пройшов мітинг під стінами КМДА. Активісти вимагали у влади переглянути бюджет та спрямувати більше коштів на підтримку армії.

Депутати Одеської міськради проголосували за бюджет міста на 2025 рік. За їхніми підрахунками, доходи громади становитимуть 12,1 млрд грн, а видатки — 11,9 млрд грн.

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