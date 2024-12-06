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Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

6 декабря 2024 г. 18:39

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18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

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11:54 Базовая военная подготовка — нардеп назвал главную цель

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11:53 Тимочко назвал количество дел по СЗЧ, которые были доказаны

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18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

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17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Text

15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

Text

14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

Text

13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

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13:00 Помощь от США и встреча с командой Трампа — эфир День.LIVE

Text

12:54 В ГПСУ заявили о штурмах РФ на двух направлениях — есть ли успехи

Text

12:48 Командир роты призвал мужчин поздравлять, присоединившись к ВСУ

Text

11:54 Базовая военная подготовка — нардеп назвал главную цель

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11:53 Тимочко назвал количество дел по СЗЧ, которые были доказаны

Расходы бюджета Киева в 2024 году составляют рекордные 107 млрд грн. Прогнозируется дополнительное привлечение еще 20 миллиардов.

Об этом сообщил нардеп Андрей Петренко в эфире День.LIVE в пятницу, 6 декабря.

Расходы бюджета Киева

Петренко отметил, что за 2024 год расходы Киева достигли исторического максимума — 107 млрд грн. Он также добавил, что на счетах города остаются 29 миллиардов. Еще 15 миллиардов — потенциально неиспользованные деньги.

"Кроме того, рост уровня минимальной заработной платы, рост деловой активности в городе. Мы видим количество вновь регистрируемых предпринимателей, количество предпринимателей, которые релокуют свои бизнесы, а головные офисы платят налоги в городе Киеве", — отметил нардеп.

На следующий год, по словам Петренко, запланированы расходы в размере 90 млрд грн. Нардеп спрогнозировал, что есть еще и потенциал роста этой суммы.

Напомним, в Киеве прошел митинг у стен КГГА. Активисты потребовали у властей пересмотреть бюджет и направить больше средств на поддержку армии.

Депутаты Одесского горсовета проголосовали за бюджет города на 2025 год. По их подсчетам, доходы общины составят 12,1 млрд грн, а расходы — 11,9 млрд грн.

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18:54 Повестку ТЦК вручают с нарушением — что делать и как обжаловать

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

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17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

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15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

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13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

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11:53 Тимочко назвал количество дел по СЗЧ, которые были доказаны