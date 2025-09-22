Генассамблея ООН и десятки встреч Зеленского — эфир Вечір.LIVE

В штаб-квартире ООН проходит мировой саммит глав государств и правительств, организованный Францией и Саудовской Аравией по вопросам реализации решения о сосуществовании двух государств — Израиля и Палестины. На полях Генассамблеи у президента Украины Владимира Зеленского запланированы десятки встреч, в том числе с главой США Дональдом Трампом.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 22 сентября.

Гости эфира Вечер.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Вера Константинова — политолог, эксперт по международным отношениям;

— политолог, эксперт по международным отношениям; Илья Несходовский — руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS";

— руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS"; Сергей Демченко — народный депутат Украины "Слуга Народа";

Игорь Когут — директор Украинского парламентского института;

Сергей Ягодзинский — доктор философских наук, профессор.

Напомним, что Канада, Австралия и Великобритания в воскресенье, 21 сентября, признали Палестину государством. Впоследствии о таком решении заявила и Португалия.

Зеленский же заявлял, что во время встречи с Трампом на полях Генассамблеи ООН хотел бы получить четкие ответы относительно гарантий безопасности. А также обсудить санкции против РФ.