Генасамблея ООН й десятки зустрічей Зеленського — ефір Вечір.LIVE

У штаб-квартирі ООН проходить світовий саміт глав держав і урядів, організований Францією та Саудівською Аравією з питань реалізації рішення про співіснування двох держав — Ізраїлю та Палестини. На полях Генасамблеї в президента України Володимира Зеленського заплановані десятки зустрічей, у тому числі з очільником США Дональдом Трампом.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 22 вересня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Віра Константинова — політолог, експерт з міжнародних відносин;

Ілля Несходовський — керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS";

Сергій Демченко — народний депутат України "Слуга Народу";

Ігор Когут —директор Українського парламентського інституту;

Сергій Ягодзінський — доктор філософських наук, професор.

Нагадаємо, що Канада, Австралія та Велика Британія у неділю, 21 вересня, визнали Палестину державою. Згодом про таке рішення заявила і Португалія.

Зеленський же заявляв, що під час зустрічі з Трампом на полях Генасамблеї ООН хотів би отримати чіткі відповіді щодо гарантій безпеки. А також обговорити санкції проти РФ.