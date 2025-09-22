Відео
Генасамблея ООН й десятки зустрічей Зеленського — ефір Вечір.LIVE
Генасамблея ООН й десятки зустрічей Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Генасамблея ООН й десятки зустрічей Зеленського — ефір Вечір.LIVE

22 вересня 2025 р. 18:05

У штаб-квартирі ООН проходить світовий саміт глав держав і урядів, організований Францією та Саудівською Аравією з питань реалізації рішення про співіснування двох держав — Ізраїлю та Палестини. На полях Генасамблеї в президента України Володимира Зеленського заплановані десятки зустрічей, у тому числі з очільником США Дональдом Трампом.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 22 вересня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Віра Константинова — політолог, експерт з міжнародних відносин;
  • Ілля Несходовський — керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS";
  • Сергій Демченко — народний депутат України "Слуга Народу";
  • Ігор Когут —директор Українського парламентського інституту;
  • Сергій Ягодзінський — доктор філософських наук, професор.

Нагадаємо, що Канада, Австралія та Велика Британія у неділю, 21 вересня, визнали Палестину державою. Згодом про таке рішення заявила і Португалія.

Зеленський же заявляв, що під час зустрічі з Трампом на полях Генасамблеї ООН хотів би отримати чіткі відповіді щодо гарантій безпеки. А також обговорити санкції проти РФ.

