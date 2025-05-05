Горячее заявление из ЕС — в эфире День.LIVE

ЕС готов удвоить помощь Украине, если российский диктатор Владимир Путин не прекратит войну. А президент Чехии Петр Павел раскрыл карты, на каком этапе идея с миротворцами для Украины.
Об этом и не только поговорят в эфире День.LIVE.
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:
- "Красные линии": Трамп ответил, при каких условиях США выйдут из переговоров по войне;
- ЕС готов удвоить помощь Украине, если Путин не прекратит войну, — еврокомиссар;
- Зеленский выступил с новым заявлением о перемирии;
- России не нужна часть Украины, она хочет все, — Трамп;
- На каком этапе идея с миротворцами для Украины: президент Чехии раскрыл карты;
- Эрдоган рассказал, какое событие "откроет двери к миру" в Украине.
Гости эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- Илья Несходовский — руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS";
- Виталий Войцеховский — народный депутат, "Слуга народа", член Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц;
- Игорь Чаленко — глава Центра анализа и стратегий;
- Максим Несвитайлов — политолог, эксперт-международник;
- Павел Розенко — вице-премьер-министр Украины 2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике;
- Александр Кочетков — аналитик, политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению.
Напомним, Украина может получить 1,8 млн снарядов от Чехии. Такая помощь возможна в рамках "Чешской инициативы".
Кроме того, Трамп заявил о "хороших дискуссиях" по Украине и России.