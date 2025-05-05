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Горячее заявление из ЕС — в эфире День.LIVE

Горячее заявление из ЕС — в эфире День.LIVE

5 мая 2025 г. 13:03

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Горячее заявление из ЕС — в эфире День.LIVE

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ЕС готов удвоить помощь Украине, если российский диктатор Владимир Путин не прекратит войну. А президент Чехии Петр Павел раскрыл карты, на каком этапе идея с миротворцами для Украины.

Об этом и не только поговорят в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:

  • "Красные линии": Трамп ответил, при каких условиях США выйдут из переговоров по войне;
  • ЕС готов удвоить помощь Украине, если Путин не прекратит войну, — еврокомиссар;
  • Зеленский выступил с новым заявлением о перемирии;
  • России не нужна часть Украины, она хочет все, — Трамп;
  • На каком этапе идея с миротворцами для Украины: президент Чехии раскрыл карты;
  • Эрдоган рассказал, какое событие "откроет двери к миру" в Украине.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Илья Несходовский — руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS";
  • Виталий Войцеховский — народный депутат, "Слуга народа", член Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц;
  • Игорь Чаленко — глава Центра анализа и стратегий;
  • Максим Несвитайлов — политолог, эксперт-международник;
  • Павел Розенко — вице-премьер-министр Украины 2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике;
  • Александр Кочетков — аналитик, политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению.

Напомним, Украина может получить 1,8 млн снарядов от Чехии. Такая помощь возможна в рамках "Чешской инициативы".

Кроме того, Трамп заявил о "хороших дискуссиях" по Украине и России.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона