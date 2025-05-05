Горячее заявление из ЕС — в эфире День.LIVE

ЕС готов удвоить помощь Украине, если российский диктатор Владимир Путин не прекратит войну. А президент Чехии Петр Павел раскрыл карты, на каком этапе идея с миротворцами для Украины.

Об этом и не только поговорят в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:

"Красные линии": Трамп ответил, при каких условиях США выйдут из переговоров по войне;

ЕС готов удвоить помощь Украине, если Путин не прекратит войну, — еврокомиссар;

Зеленский выступил с новым заявлением о перемирии;

России не нужна часть Украины, она хочет все, — Трамп;

На каком этапе идея с миротворцами для Украины: президент Чехии раскрыл карты;

Эрдоган рассказал, какое событие "откроет двери к миру" в Украине.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Илья Несходовский — руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS";

Виталий Войцеховский — народный депутат, "Слуга народа", член Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц;

Игорь Чаленко — глава Центра анализа и стратегий;

Максим Несвитайлов — политолог, эксперт-международник;

Павел Розенко — вице-премьер-министр Украины 2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике;

Александр Кочетков — аналитик, политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению.

Напомним, Украина может получить 1,8 млн снарядов от Чехии. Такая помощь возможна в рамках "Чешской инициативы".

Кроме того, Трамп заявил о "хороших дискуссиях" по Украине и России.