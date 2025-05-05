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Гаряча заява з ЄС — ефірі День.LIVE

Гаряча заява з ЄС — ефірі День.LIVE

05 травня 2025 р. 13:03

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Гаряча заява з ЄС — ефірі День.LIVE

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 ЄС готовий подвоїти допомогу Україні, якщо російський диктатор Володимир Путін не припинить війну. А президент Чехії Петр Павел розкрив карти, на якому етапі ідея з миротворцями для України.

Про це та не тільки поговорять в ефірі День.LIVE

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • "Червоні лінії": Трамп відповів, за яких умов США вийдуть з переговорів щодо війни;
  • ЄС готовий подвоїти допомогу Україні, якщо Путін не припинить війну, — єврокомісар;
  • Зеленський виступив із новою заявою про перемир'я;
  • Росії не потрібна частина України, вона хоче все, — Трамп;
  • На якому етапі ідея з миротворцями для України: президент Чехії розкрив карти;
  • Ердоган розповів, яка подія "відчинить двері до миру" в Україні.

Гості ефіру 

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Ілля Несходовський — керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS";
  • Віталій Войцехівський — народний депутат, "Слуга народу", член Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб;
  • Ігор Чаленко — голова Центру аналізу та стратегій;
  • Максим Несвітайлов — політолог, експерт-міжнародник;
  • Павло Розенко — віцепрем'єр-міністр України 2016-2019 рр.), експерт з економічної та соціальної політики;
  • Олександр Кочетков — аналітик, політтехнолог, експерт з ракетно-ядерного озброєння.

Нагадаємо, Україна може отримати 1,8 млн снарядів від Чехії. Така допомога можлива в рамках "Чеської ініціативи".

Крім того, Трамп заявив про "хороші дискусії" щодо України та Росії.  

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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