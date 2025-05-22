Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow G7 готовят решение для Киева — эфир День.LIVE arrow
G7 готовят решение для Киева — эфир День.LIVE

G7 готовят решение для Киева — эфир День.LIVE

22 мая 2025 г. 13:04

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

G7 готовят решение для Киева — эфир День.LIVE

Text

Переговоры в Ватикане и новые отключения света — эфир Ранок.LIVE

21 мая 2025
Text

Шокирующая правда о тарифах на коммуналку — эфир Київський час

Text

Заявление Трампа и новые переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

Убийство Андрея Портнова в Мадриде — эфир с места происшествия

Text

Убийство Портнова и решение США по Украине — эфир День.LIVE

Text

Зеленский готов к переговорам с Россией — эфир Ранок.LIVE

20 мая 2025
Text

Трамп и Хегсет вышли со срочным заявлением по войне — трансляция

Text

ЕС давит на Трампа — эфир Вечір.LIVE

Text

Трамп нарисовал "красные линии" — эфир День.LIVE

Text

13:04 G7 готовят решение для Киева — эфир День.LIVE

Text

08:00 Переговоры в Ватикане и новые отключения света — эфир Ранок.LIVE

21 мая 2025
Text

19:00 Шокирующая правда о тарифах на коммуналку — эфир Київський час

Text

17:50 Заявление Трампа и новые переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

15:45 Убийство Андрея Портнова в Мадриде — эфир с места происшествия

В США пригрозили российскому диктатору Владимиру Путину. А G7 готовят кое-что для Украины.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:

  • Путин заявил, что владеет полной информацией о ситуации в Курской области;
  • Трамп заявил, что Путин не прекратит войну, поскольку уверен в своей победе, — WSJ;
  • Если Россия в дальнейшем будет выдвигать нереалистичные условия на переговорах, должны быть жесткие последствия, — Зеленский;
  • Эмманюэль Макрон: Париж продолжит укреплять армию Украины;
  • Мерц не видит никаких признаков, что война в Украине закончится быстро;
  • Хакеры РФ атаковали камеры на границе Украины и страны НАТО, чтобы сорвать помощь;
  • Сухопутные войска РФ возглавил генерал, известный "мясными штурмами";
  • Сумская область - один из приоритетов для России, обстрелы усилились, — ВСУ.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Людмила Денисова — правозащитница, руководительница Украинского центра защиты прав человека;
  • Юрий Камельчук — народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
  • Евгений Добряк — эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва;
  • Андрей Еременко — социолог;
  • Алексей Леонов — народный депутат "Слуга Народа", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, ранее Трамп заявил лидерам ЕС, что Путин не хочет закончить войну. Глава Кремля считает, что побеждает на фронте.

Также мы писали, что в ISW объяснили, для чего Путин хочет захватить Сумы. Он намерен использовать это как инструмент давления на Украину во время будущих мирных переговоров.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:11 Выплаты при рождении ребенка увеличат — детали

13:09 УВКБ ООН регистрирует пенсионеров и ВПЛ на выплаты — условия

13:08 Новая угроза с моря — новый корабль в эскадре РФ

13:05 РФ следила за поставками оружия в Украину, взломав тысячи камер

Text

13:04 G7 готовят решение для Киева — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:59 Зеленский поговорил с президентом Греции о России и санкциях

12:50 Опасные номера — как распознать, что звонит мошенник

12:49 Пограничники эффектно уничтожили пехоту РФ — видео

12:37 Россия может применять до 500 "Шахедов" в сутки и обновила их

12:35 Трамп заявил лидерам ЕС, что Путин не хочет закончить войну — СМИ

13:11 Выплаты при рождении ребенка увеличат — детали

13:09 УВКБ ООН регистрирует пенсионеров и ВПЛ на выплаты — условия

13:08 Новая угроза с моря — новый корабль в эскадре РФ

13:05 РФ следила за поставками оружия в Украину, взломав тысячи камер

12:59 Зеленский поговорил с президентом Греции о России и санкциях

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:50 Опасные номера — как распознать, что звонит мошенник

12:49 Пограничники эффектно уничтожили пехоту РФ — видео

12:37 Россия может применять до 500 "Шахедов" в сутки и обновила их

12:35 Трамп заявил лидерам ЕС, что Путин не хочет закончить войну — СМИ

12:33 За рулем без прав и в розыске ТЦК — детали конфликта в Одессе

22:33 Туристическая Одесса — насколько город готов к курортному сезону

19:43 Шесть лет Зеленский у власти — чем он запомнился одесситам

20 мая

19:44 В Одессе подорожали овощи и фрукты — как это повлияло на людей

19 мая

20:21 День основания Одессы — новая дата в истории города

17 мая

06:33 ВЛК без ТЦК — что нужно знать и как действовать

16 мая

19:46 Дадут ли переговоры с РФ шанс на мир — мнения одесситов

06:11 Абрикосы, черешня, мед — как морозы повлияли на урожай

15 мая

20:16 Украинская клубника, перец, кабачки — цены одесского Привоза

05:21 Современные вышиванки, какие они — что выбирают одесситы

14 мая

22:33 Россия понимает только силу — новая роль Украины в мире

Text

13:04 G7 готовят решение для Киева — эфир День.LIVE

Text

08:00 Переговоры в Ватикане и новые отключения света — эфир Ранок.LIVE

21 мая
Text

19:00 Шокирующая правда о тарифах на коммуналку — эфир Київський час

Text

17:50 Заявление Трампа и новые переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

15:45 Убийство Андрея Портнова в Мадриде — эфир с места происшествия