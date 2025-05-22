G7 готовят решение для Киева — эфир День.LIVE

В США пригрозили российскому диктатору Владимиру Путину. А G7 готовят кое-что для Украины.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:
- Путин заявил, что владеет полной информацией о ситуации в Курской области;
- Трамп заявил, что Путин не прекратит войну, поскольку уверен в своей победе, — WSJ;
- Если Россия в дальнейшем будет выдвигать нереалистичные условия на переговорах, должны быть жесткие последствия, — Зеленский;
- Эмманюэль Макрон: Париж продолжит укреплять армию Украины;
- Мерц не видит никаких признаков, что война в Украине закончится быстро;
- Хакеры РФ атаковали камеры на границе Украины и страны НАТО, чтобы сорвать помощь;
- Сухопутные войска РФ возглавил генерал, известный "мясными штурмами";
- Сумская область - один из приоритетов для России, обстрелы усилились, — ВСУ.
Гости эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- Людмила Денисова — правозащитница, руководительница Украинского центра защиты прав человека;
- Юрий Камельчук — народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
- Евгений Добряк — эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва;
- Андрей Еременко — социолог;
- Алексей Леонов — народный депутат "Слуга Народа", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Напомним, ранее Трамп заявил лидерам ЕС, что Путин не хочет закончить войну. Глава Кремля считает, что побеждает на фронте.
Также мы писали, что в ISW объяснили, для чего Путин хочет захватить Сумы. Он намерен использовать это как инструмент давления на Украину во время будущих мирных переговоров.