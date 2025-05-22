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G7 готують рішення для Києва — ефір День.LIVE

G7 готують рішення для Києва — ефір День.LIVE

22 травня 2025 р. 13:04

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G7 готують рішення для Києва — ефір День.LIVE

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Вбивство Андрія Портнова у Мадриді — ефір з місця події

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Вбивство Портнова та рішення США щодо України — ефір День.LIVE

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Трамп намалював "червоні лінії" — ефір День.LIVE

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13:04 G7 готують рішення для Києва — ефір День.LIVE

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08:00 Переговори у Ватикані і нові відключення світла — ефір Ранок.LIVE

21 травня 2025
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19:00 Шокуюча правда про тарифи на комуналку — ефір Київський час

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17:50 Заява Трампа та нові переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

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15:45 Вбивство Андрія Портнова у Мадриді — ефір з місця події

У США пригрозили російському диктатору Володимиру Путіну. А G7 готують дещо для України.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • Путін заявив, що володіє повною інформацією про ситуацію в Курській області;
  • Трамп заявив, що Путін не припинить війну, оскільки впевнений у своїй перемозі, — WSJ;
  • Якщо Росія надалі висуватиме нереалістичні умови на переговорах, мають бути жорсткі наслідки, — Зеленський;
  • Емманюель Макрон: Париж продовжить зміцнювати армію України;
  • Мерц не бачить жодних ознак, що війна в Україні закінчиться швидко;
  • Хакери РФ атакували камери на кордоні України та країни НАТО, щоб зірвати допомогу;
  • Сухопутні війська РФ очолив генерал, відомий "м'ясними штурмами";
  • Сумська область — один із пріоритетів для Росії, обстріли посилилися, — ЗСУ.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Людмила Денісова — правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини;
  • Юрій Камельчук — народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;
  • Євген Добряк — експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання;
  • Андрій Єременко — соціолог;
  • Олексій Леонов — народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив лідерам ЄС, що Путін не хоче закінчити війну. Очільник Кремля вважає, що перемагає на фронті.

Також ми писали, що в ISW пояснили, для чого Путін хоче захопити Суми. Він має намір використати це як інструмент тиску на Україну під час майбутніх мирних переговорів.

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13:09 УВКБ ООН реєструє пенсіонерів та ВПО на виплати — умови

13:08 Нова загроза з моря — новий корабель в ескадрі РФ

13:05 РФ стежила за поставками зброї в Україну, зламавши тисячі камер

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:59 Зеленський поговорив із президентом Греції щодо Росії та санкцій

12:50 Небезпечні номери — як розпізнати, що телефонує шахрай

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19:00 Шокуюча правда про тарифи на комуналку — ефір Київський час

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17:50 Заява Трампа та нові переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

15:45 Вбивство Андрія Портнова у Мадриді — ефір з місця події