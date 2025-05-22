G7 готують рішення для Києва — ефір День.LIVE

У США пригрозили російському диктатору Володимиру Путіну. А G7 готують дещо для України.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.
Про що ефір
Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:
- Путін заявив, що володіє повною інформацією про ситуацію в Курській області;
- Трамп заявив, що Путін не припинить війну, оскільки впевнений у своїй перемозі, — WSJ;
- Якщо Росія надалі висуватиме нереалістичні умови на переговорах, мають бути жорсткі наслідки, — Зеленський;
- Емманюель Макрон: Париж продовжить зміцнювати армію України;
- Мерц не бачить жодних ознак, що війна в Україні закінчиться швидко;
- Хакери РФ атакували камери на кордоні України та країни НАТО, щоб зірвати допомогу;
- Сухопутні війська РФ очолив генерал, відомий "м'ясними штурмами";
- Сумська область — один із пріоритетів для Росії, обстріли посилилися, — ЗСУ.
Гості ефіру
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Людмила Денісова — правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини;
- Юрій Камельчук — народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;
- Євген Добряк — експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання;
- Андрій Єременко — соціолог;
- Олексій Леонов — народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.
Нагадаємо, раніше Трамп заявив лідерам ЄС, що Путін не хоче закінчити війну. Очільник Кремля вважає, що перемагає на фронті.
Також ми писали, що в ISW пояснили, для чого Путін хоче захопити Суми. Він має намір використати це як інструмент тиску на Україну під час майбутніх мирних переговорів.