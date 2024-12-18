Фриз объяснила, будут ли хранить данные военных 75 лет

Министерство обороны Украины инициировало создание отдельного реестра военнослужащих, чтобы облегчить администрирование и коммуникацию с военными. Этот вопрос вызвал активные обсуждения, в частности, касаемо сохранения персональных данных.

Об этом заявила народная депутат Ирина Фриз в эфире День.LIVE в среду, 18 декабря.

Действительно ли будут хранить данные военных 75 лет

По словам Фриз, на заседании комитета парламента было решено не хранить персональную информацию военнослужащих 75 лет после их увольнения. Она отметила, что в Украине уже существует реестр призывников, военнообязанных и резервистов, однако Министерство обороны предложило создать отдельный реестр военнослужащих для упрощения администрирования и улучшения коммуникации с ними.

"В ходе парламентских обсуждений, в частности на заседании профильного комитета, рассматривался вопрос хранения персональной информации о военных в течение 75 лет после их увольнения или смерти. Это предложение не получило достаточной поддержки, и правка была отклонена. Хранение таких данных в течение чрезмерного срока нецелесообразно", — сказала Фриз.

Народный депутат подчеркнула, что для регулирования вопроса хранения персональных данных следует ориентироваться на практики стран НАТО. Например, в США после увольнения военнослужащего или, в случае его гибели, персональная информация передается независимому агентству, которое обеспечивает ее сохранение в секретности. Данные могут быть предоставлены только по запросу самого военного или членов его семьи.

Отметим, 254 нардепа поддержали законопроект о едином реестре для модернизации военного учета и внедрения электронных сервисов для военных и их семей. Реестр будет интегрироваться с электронной системой здравоохранения для упрощения обмена данными о призывниках и резервистах.

Раньше мы рассказывали, о чем не обязан знать ТЦК и какая информация считается личной.

Также мы писали, что в Украине в реестр "Оберіг" теперь автоматически наполняется данными Единого демографического реестра и системы Государственной миграционной службы. Это касается и тех мужчин, которые ранее не состояли на учете в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).