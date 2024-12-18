Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

Міністерство оборони України ініціювало створення окремого реєстру військовослужбовців, щоб полегшити адміністрування та комунікацію з військовими. Це питання викликало активні обговорення, зокрема щодо збереження персональних даних.

Про це заявила народна депутатка Ірина Фріз в ефірі День.LIVE у середу, 18 грудня.

Чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

За словами Фріз, на засіданні комітету парламенту було вирішено не зберігати персональну інформацію військовослужбовців 75 років після їх звільнення. Вона зазначила, що в Україні вже існує реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів, проте Міністерство оборони запропонувало створити окремий реєстр військовослужбовців для спрощення адміністрування та покращення комунікації з ними.

"Під час парламентських обговорень, зокрема на засіданні профільного комітету, розглядалося питання зберігання персональної інформації про військових протягом 75 років після їхнього звільнення чи смерті. Ця пропозиція не отримала достатньої підтримки, і правка була відхилена. Зберігання таких даних протягом надмірного терміну є недоцільним", — сказала Фріз.

Народна депутатка підкреслила, що для регулювання питання зберігання персональних даних варто орієнтуватися на практики країн НАТО. Наприклад, у США після звільнення військовослужбовця або у разі його загибелі персональна інформація передається до незалежної агенції, яка забезпечує її збереження у таємності. Дані можуть бути надані лише за запитом самого військового чи членів його родини.

Зазначимо, 254 нардепи підтримали законопроєкт про єдиний реєстр для модернізації військового обліку та запровадження електронних сервісів для військових і їхніх сімей. Реєстр інтегруватиметься з електронною системою охорони здоров’я для спрощення обміну даними про призовників і резервістів.

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