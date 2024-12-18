Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років arrow
Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

18 грудня 2024 р. 15:50

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

Text

17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

Text

15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

Text

13:05 Ясько відповіла, що буде з українцями на ТОТ після війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Термінова заява Зеленського про переговори — ефір День.LIVE

Text

12:10 У 3 ОШБр відреагували на штрафи волонтерам за передачу авто

Text

11:34 Горбенко відповів, для чого Україні множинне громадянство

Text

11:12 Нардеп пояснив, як може відбутися онлайн-голосування на виборах

Text

08:00 Зустріч Зеленського з Туском у Львові — ефір Ранок.LIVE

Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

Text

17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

Text

15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

Text

13:05 Ясько відповіла, що буде з українцями на ТОТ після війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Термінова заява Зеленського про переговори — ефір День.LIVE

Text

12:10 У 3 ОШБр відреагували на штрафи волонтерам за передачу авто

Text

11:34 Горбенко відповів, для чого Україні множинне громадянство

Text

11:12 Нардеп пояснив, як може відбутися онлайн-голосування на виборах

Text

08:00 Зустріч Зеленського з Туском у Львові — ефір Ранок.LIVE

Міністерство оборони України ініціювало створення окремого реєстру військовослужбовців, щоб полегшити адміністрування та комунікацію з військовими. Це питання викликало активні обговорення, зокрема щодо збереження персональних даних.

Про це заявила народна депутатка Ірина Фріз в ефірі День.LIVE у середу, 18 грудня.

Чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

За словами Фріз, на засіданні комітету парламенту було вирішено не зберігати персональну інформацію військовослужбовців 75 років після їх звільнення. Вона зазначила, що в Україні вже існує реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів, проте Міністерство оборони запропонувало створити окремий реєстр військовослужбовців для спрощення адміністрування та покращення комунікації з ними.

"Під час парламентських обговорень, зокрема на засіданні профільного комітету, розглядалося питання зберігання персональної інформації про військових протягом 75 років після їхнього звільнення чи смерті. Ця пропозиція не отримала достатньої підтримки, і правка була відхилена. Зберігання таких даних протягом надмірного терміну є недоцільним", — сказала Фріз.

Народна депутатка підкреслила, що для регулювання питання зберігання персональних даних варто орієнтуватися на практики країн НАТО. Наприклад, у США після звільнення військовослужбовця або у разі його загибелі персональна інформація передається до незалежної агенції, яка забезпечує її збереження у таємності. Дані можуть бути надані лише за запитом самого військового чи членів його родини.

Зазначимо, 254 нардепи підтримали законопроєкт про єдиний реєстр для модернізації військового обліку та запровадження електронних сервісів для військових і їхніх сімей. Реєстр інтегруватиметься з електронною системою охорони здоров’я для спрощення обміну даними про призовників і резервістів.

Раніше ми розповідали, про що не зобов'язаний знати ТЦК і яка інформація вважається особистою.

Також ми писали, що в Україні в реєстр "Оберіг" тепер автоматично наповнюється даними з Єдиного демографічного реєстру та системи Державної міграційної служби. Це стосуватиметься й тих чоловіків, які раніше не перебували на обліку у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:31 У Миколаєві для лікарень просять пільги — які саме

18:26 Орбан різко відповів на слова Зеленського про різдвяне перемир’я

Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

18:23 Без опадів, але з "сюрпризом" — яка погода на Київщині завтра

18:10 Чи буде субсидія, якщо отримати Нацкешбек та Зимову єПідтримку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:06 В Європі говорять про відправку військ в Україну, — ЗМІ

18:02 Попереджають про небезпеку — якою буде погода у Харкові завтра

17:58 Поліцейським в Україні надають чимало пільг — перелік

17:57 Нові умови — як українці можуть оформити пенсійне посвідчення

17:51 Зеленський вперше розповів, що робитиме після закінчення війни

18:31 У Миколаєві для лікарень просять пільги — які саме

18:26 Орбан різко відповів на слова Зеленського про різдвяне перемир’я

18:23 Без опадів, але з "сюрпризом" — яка погода на Київщині завтра

18:10 Чи буде субсидія, якщо отримати Нацкешбек та Зимову єПідтримку

18:06 В Європі говорять про відправку військ в Україну, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:02 Попереджають про небезпеку — якою буде погода у Харкові завтра

17:58 Поліцейським в Україні надають чимало пільг — перелік

17:57 Нові умови — як українці можуть оформити пенсійне посвідчення

17:51 Зеленський вперше розповів, що робитиме після закінчення війни

17:48 Страти полонених — Лубінець назвав кількість випадків з 2022 року

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:37 Ціни на ялинки в Одесі — наскільки подорожчав символ Нового року

06:15 Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

16 грудня 2024

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

Text

17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

Text

15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

Text

13:05 Ясько відповіла, що буде з українцями на ТОТ після війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Термінова заява Зеленського про переговори — ефір День.LIVE

Text

12:10 У 3 ОШБр відреагували на штрафи волонтерам за передачу авто

Text

11:34 Горбенко відповів, для чого Україні множинне громадянство

Text

11:12 Нардеп пояснив, як може відбутися онлайн-голосування на виборах

Text

08:00 Зустріч Зеленського з Туском у Львові — ефір Ранок.LIVE