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Срочный приказ Зеленского относительно США, — эфир Ранок.LIVE

Срочный приказ Зеленского относительно США, — эфир Ранок.LIVE

29 января 2025 г. 8:00

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08:00 Срочный приказ Зеленского относительно США, — эфир Ранок.LIVE

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06:30 Две трети военных ТЦК пригодны к службе, — заявление нардепа

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05:06 В Украине могут ввести наказание для ТЦК и ВЛК, — Яцык

28 января 2025
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17:50 Решение Макрона по Украине и новый формат ВВК — эфир Вечір.LIVE

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16:59 Инклюзивный ли Киев — социальный эксперимент от Новини.LIVE

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14:19 Юрист ответил, где в Украине больше всего процветает коррупция

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13:08 Военный прокомментировал кадровые изменения в ОСУВ "Хортица"

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13:01 США отменили помощь украинцам, — эфир День.LIVE

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10:52 Воевать должны все — военный высказался относительно мобилизации

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10:30 ГБР не может анализировать ситуацию на фронте — причина

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08:00 Срочный приказ Зеленского относительно США, — эфир Ранок.LIVE

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06:30 Две трети военных ТЦК пригодны к службе, — заявление нардепа

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05:06 В Украине могут ввести наказание для ТЦК и ВЛК, — Яцык

28 января 2025
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17:50 Решение Макрона по Украине и новый формат ВВК — эфир Вечір.LIVE

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16:59 Инклюзивный ли Киев — социальный эксперимент от Новини.LIVE

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14:19 Юрист ответил, где в Украине больше всего процветает коррупция

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13:08 Военный прокомментировал кадровые изменения в ОСУВ "Хортица"

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13:01 США отменили помощь украинцам, — эфир День.LIVE

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10:52 Воевать должны все — военный высказался относительно мобилизации

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10:30 ГБР не может анализировать ситуацию на фронте — причина

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, речь пойдет о приказе Зеленского касательно США, поставке истребителей Mirage 2000-5 в Украину и открытие банка на базе "Укрпочты".

Посмотреть эфир можно в 08:00 по ссылке.

О чем эфир

В студии проекта Ранок.LIVE говорим о таком:

  • кому в Украине платят более 100 тысяч гривен;
  • на базе "Укрпочты" создадут банк: как он будет работать;
  • когда Украина получит истребители Mirage 2000-5 и чем они полезны.

Гости сегодняшнего эфира:

  • военный эксперт Владислав Селезнев;
  • нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко;
  • исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко;
  • эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин;
  • эксперт по кибербезопасности Константин Корсун;
  • военный юрист Тарас Боровский;
  • авиаэксперт Валерий Романенко;
  • глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Напомним, Франция заявила, что передаст Украине истребители четвертого поколения Mirage 2000-5. Сделать это должны до конца марта этого года.

В Украине создают первый почтовый банк. Он заработает на базе "Укрпочты". Там можно будет получить денежную помощь, соцвыплаты, заказ товаров и лекарств.

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07:56 Суд заблокировал решение Трампа об остановке финансирования, — AP

07:50 РФ централизует управление дронами — что это значит для войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:38 Рубио и глава МИД Египта обсудили контроль ХАМАС над Газой

07:30 Самые большие зарплаты в Украине у воинов, — Госслужба занятости

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