Срочный приказ Зеленского относительно США, — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, речь пойдет о приказе Зеленского касательно США, поставке истребителей Mirage 2000-5 в Украину и открытие банка на базе "Укрпочты".
Посмотреть эфир можно в 08:00 по ссылке.
О чем эфир
В студии проекта Ранок.LIVE говорим о таком:
- кому в Украине платят более 100 тысяч гривен;
- на базе "Укрпочты" создадут банк: как он будет работать;
- когда Украина получит истребители Mirage 2000-5 и чем они полезны.
Гости сегодняшнего эфира:
- военный эксперт Владислав Селезнев;
- нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко;
- исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко;
- эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин;
- эксперт по кибербезопасности Константин Корсун;
- военный юрист Тарас Боровский;
- авиаэксперт Валерий Романенко;
- глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.
Напомним, Франция заявила, что передаст Украине истребители четвертого поколения Mirage 2000-5. Сделать это должны до конца марта этого года.
В Украине создают первый почтовый банк. Он заработает на базе "Укрпочты". Там можно будет получить денежную помощь, соцвыплаты, заказ товаров и лекарств.