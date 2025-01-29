Срочный приказ Зеленского относительно США, — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, речь пойдет о приказе Зеленского касательно США, поставке истребителей Mirage 2000-5 в Украину и открытие банка на базе "Укрпочты".

Посмотреть эфир можно в 08:00 по ссылке.

О чем эфир

В студии проекта Ранок.LIVE говорим о таком:

кому в Украине платят более 100 тысяч гривен;

на базе "Укрпочты" создадут банк: как он будет работать;

когда Украина получит истребители Mirage 2000-5 и чем они полезны.

Гости сегодняшнего эфира:

военный эксперт Владислав Селезнев;

нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко;

исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко;

эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин;

эксперт по кибербезопасности Константин Корсун;

военный юрист Тарас Боровский;

авиаэксперт Валерий Романенко;

глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Напомним, Франция заявила, что передаст Украине истребители четвертого поколения Mirage 2000-5. Сделать это должны до конца марта этого года.

В Украине создают первый почтовый банк. Он заработает на базе "Укрпочты". Там можно будет получить денежную помощь, соцвыплаты, заказ товаров и лекарств.