Терміновий наказ Зеленського щодо США, — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо низку важливих та актуальних питань. Зокрема, мова йтиме про наказ Зеленського щодо США, поставку винищувачів Mirage 2000-5 в Україну та банк на базі "Укрпошти".
Подивитись ефір можна о 08:00 за посиланням.
Про що ефір
В студії проєкту Ранок.LIVE говоримо про таке:
- кому в Україні платять понад 100 тисяч гривень;
- Уряд створить банк на базі "Укрпошти": як він працюватиме;
- коли Україна отримає винищувачі Mirage 2000-5 і чим вони корисні.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- військовий експерт Владислав Селезньов;
- нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко;
- виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;
- експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін;
- експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун.
- військовий юрист Тарас Боровський;
- авіаексперт Валерій Романенко;
- голова Комітету виборців України Олексій Кошель.
Нагадаємо, Франція заявила, що передасть Україні винищувачі четвертого покоління Mirage 2000-5. Зробити це мають до кінця березня цього року.
В Україні створюють перший поштовий банк. Він запрацює на базі "Укрпошти". Там можна буде отримати грошову допомогу, соцвиплати, замовлення товарів та ліків.