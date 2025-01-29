Терміновий наказ Зеленського щодо США, — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо низку важливих та актуальних питань. Зокрема, мова йтиме про наказ Зеленського щодо США, поставку винищувачів Mirage 2000-5 в Україну та банк на базі "Укрпошти".

Подивитись ефір можна о 08:00 за посиланням.

Про що ефір

В студії проєкту Ранок.LIVE говоримо про таке:

кому в Україні платять понад 100 тисяч гривень;

Уряд створить банк на базі "Укрпошти": як він працюватиме;

коли Україна отримає винищувачі Mirage 2000-5 і чим вони корисні.

Гості сьогоднішнього ефіру:

військовий експерт Владислав Селезньов;

нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко;

виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;

експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін;

експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун.

військовий юрист Тарас Боровський;

авіаексперт Валерій Романенко;

голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

Нагадаємо, Франція заявила, що передасть Україні винищувачі четвертого покоління Mirage 2000-5. Зробити це мають до кінця березня цього року.

В Україні створюють перший поштовий банк. Він запрацює на базі "Укрпошти". Там можна буде отримати грошову допомогу, соцвиплати, замовлення товарів та ліків.