Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Терміновий наказ Зеленського щодо США, — ефір Ранок.LIVE arrow
Терміновий наказ Зеленського щодо США, — ефір Ранок.LIVE

Терміновий наказ Зеленського щодо США, — ефір Ранок.LIVE

29 січня 2025 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Терміновий наказ Зеленського щодо США, — ефір Ранок.LIVE

Text

06:30 Дві третини військових ТЦК придатні до служби, — заява нардепа

Text

05:06 В Україні можуть запровадити покарання для ТЦК та ВЛК, — Яцик

28 січня 2025
Text

17:50 Рішення Макрона щодо України і новий формат ВЛК — ефір Вечір.LIVE

Text

16:59 Чи інклюзивний Київ — соціальний експеримент від Новини.LIVE

Text

14:19 Юрист відповів, де в Україні найбільше процвітає корупція

Text

13:08 Військовий прокоментував кадрові зміни в ОСУВ "Хортиця"

Text

13:01 США скасували допомогу українцям, — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:52 Воювати мають всі — військовий висловився щодо мобілізації

Text

10:30 ДБР не може аналізувати ситуацію на фронті — у ЗСУ сказали чому

Text

08:00 Терміновий наказ Зеленського щодо США, — ефір Ранок.LIVE

Text

06:30 Дві третини військових ТЦК придатні до служби, — заява нардепа

Text

05:06 В Україні можуть запровадити покарання для ТЦК та ВЛК, — Яцик

28 січня 2025
Text

17:50 Рішення Макрона щодо України і новий формат ВЛК — ефір Вечір.LIVE

Text

16:59 Чи інклюзивний Київ — соціальний експеримент від Новини.LIVE

Text

14:19 Юрист відповів, де в Україні найбільше процвітає корупція

Text

13:08 Військовий прокоментував кадрові зміни в ОСУВ "Хортиця"

Text

13:01 США скасували допомогу українцям, — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:52 Воювати мають всі — військовий висловився щодо мобілізації

Text

10:30 ДБР не може аналізувати ситуацію на фронті — у ЗСУ сказали чому

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо низку важливих та актуальних питань. Зокрема, мова йтиме про наказ Зеленського щодо США, поставку винищувачів Mirage 2000-5 в Україну та банк на базі "Укрпошти".

Подивитись ефір можна о 08:00 за посиланням.

Про що ефір

В студії проєкту Ранок.LIVE говоримо про таке:

  • кому в Україні платять понад 100 тисяч гривень;
  • Уряд створить банк на базі "Укрпошти": як він працюватиме;
  • коли Україна отримає винищувачі Mirage 2000-5 і чим вони корисні.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • військовий експерт Владислав Селезньов;
  • нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко;
  • виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;
  •  експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін;
  • експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун.
  • військовий юрист Тарас Боровський;
  • авіаексперт Валерій Романенко;
  • голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

Нагадаємо, Франція заявила, що передасть Україні винищувачі четвертого покоління Mirage 2000-5. Зробити це мають до кінця березня цього року.

В Україні створюють перший поштовий банк. Він запрацює на базі "Укрпошти". Там можна буде отримати грошову допомогу, соцвиплати, замовлення товарів та ліків.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:29 Хто з чоловіків до 25 років може виїхати з України під час війни

08:28 США призупинили нові оборонні контракти — яка причина

08:04 Достроково розриваєш контракт — що заборгував державі

08:02 На Чернігівщині засудили чоловіка з олігофренією за неявку до ТЦК

Text

08:00 Терміновий наказ Зеленського щодо США, — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Виплати від NRC у 54 тис. грн — хто з українців має шанс

07:56 Суд заблокував рішення Трампа про припинення фінансування, — AP

07:50 РФ централізує управління дронами — що це означає для війни

07:38 Рубіо і глава МЗС Єгипту обговорили контроль ХАМАС над Газою

07:30 Найбільші зарплати в Україні у воїнів, — Держслужба зайнятості

08:29 Хто з чоловіків до 25 років може виїхати з України під час війни

08:28 США призупинили нові оборонні контракти — яка причина

08:04 Достроково розриваєш контракт — що заборгував державі

08:02 На Чернігівщині засудили чоловіка з олігофренією за неявку до ТЦК

08:00 Виплати від NRC у 54 тис. грн — хто з українців має шанс

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:56 Суд заблокував рішення Трампа про припинення фінансування, — AP

07:50 РФ централізує управління дронами — що це означає для війни

07:38 Рубіо і глава МЗС Єгипту обговорили контроль ХАМАС над Газою

07:30 Найбільші зарплати в Україні у воїнів, — Держслужба зайнятості

07:10 Шахтар за рекордну суму купить футболіста АПЛ

06:40 Оновилися тарифи на алюміній — ціни на кольоровий метал у січні

28 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт міді — вартість кольорових металів у січні

06:25 Виробництво чипів в Україні — наскільки реально та які є проблеми

05:45 Ці цифри засмутять — які мінімальні пенсії в Україні та ЄС

27 січня 2025

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

26 січня 2025

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

Text

08:00 Терміновий наказ Зеленського щодо США, — ефір Ранок.LIVE

Text

06:30 Дві третини військових ТЦК придатні до служби, — заява нардепа

Text

05:06 В Україні можуть запровадити покарання для ТЦК та ВЛК, — Яцик

28 січня 2025
Text

17:50 Рішення Макрона щодо України і новий формат ВЛК — ефір Вечір.LIVE

Text

16:59 Чи інклюзивний Київ — соціальний експеримент від Новини.LIVE

Text

14:19 Юрист відповів, де в Україні найбільше процвітає корупція

Text

13:08 Військовий прокоментував кадрові зміни в ОСУВ "Хортиця"

Text

13:01 США скасували допомогу українцям, — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:52 Воювати мають всі — військовий висловився щодо мобілізації

Text

10:30 ДБР не може аналізувати ситуацію на фронті — у ЗСУ сказали чому