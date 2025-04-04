Франция поставила жесткие требования России — эфир День.LIVE

Франция решила поставила жесткие требования российскому диктатору Владимиру Путину. В то же время представитель Путина озвучил неожиданную позицию РФ о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом и не только будут говорить сегодня в эфире День.LIVE.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";

Виталий Войцеховский — народный депутат, "Слуга Народа", член Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц;

Виктор Глеба — эксперт по государственному управлению в области градостроительства, заместитель главного архитектора г. Киева (2004-2008);

Сергей Джердж — председатель Общественной Лиги Украина-НАТО;

Александр Москалюк — политический эксперт;

Сергей Братчук — спикер Украинской добровольческой армии;

Андрей Новак — председатель Комитета экономистов Украины.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать следующие темы:

Представитель Путина сделал неожиданное заявление о гарантиях безопасности для Украины;

США отложат планы по перемирию, пока Дмитриев не отчитается перед Путиным, — Bloomberg;

Окружение Трампа не советует ему звонить Путину, — NBC News;

Путин уже не способен закончить войну, даже если бы захотел, — Foreign Policy;

Зеленский назвал единственный путь возвращения части оккупированных территорий;

"Штурм" Генштаба для "ареста" Залужного: в СНБО отреагировали на информацию;

Буданов лично работает в горячих точках и имеет авторитет среди бойцов, — генерал-майор Павленко.

Напомним, что недавно лидер Франции Эмманюэль Макрон сказал, что существует более широкая договоренность относительно гарантий безопасности для Украины.

Кроме того, президент Франции рассказал, куда, по его мнению, нужно отправить "силы сдерживания" в Украине.