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Франція поставила жорсткі вимоги Росії — ефір День.LIVE

Франція поставила жорсткі вимоги Росії — ефір День.LIVE

04 квітня 2025 р. 13:04

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Франція вирішила поставила жорсткі вимоги російському диктатору Володимиру Путіну. Водночас представник Путіна озвучив несподівану позицію РФ про гарантії безпеки для України. 

Про це та не тільки говоритимуть сьогодні в ефірі День.LIVE.  

Гості ефіру День.LIVE 

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";
  • Віталій Войцехівський — народний депутат, "Слуга Народу", член Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб;
  • Віктор Глеба — експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора м.Києва (2004-2008);
  • Сергій Джердж — голова Громадської Ліги Україна-Нато;
  • Олександр Москалюк — політичний експерт;
  • Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії;
  • Андрій Новак — голова Комітету економістів України.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE 

Під час ефіру гості обговорюватимуть наступні теми: 

  • Представник Путіна зробив несподівану заяву про гарантії безпеки для України; 
  • США відкладуть плани щодо перемир'я, поки Дмитрієв не відзвітує перед Путіним, — Bloomberg; 
  • Оточення Трампа не радить йому телефонувати Путіну, — NBC News; 
  • Путін вже не здатен закінчити війну, навіть якби захотів, — Foreign Policy; 
  • Зеленський назвав єдиний шлях повернення частини окупованих територій; 
  • "Штурм" Генштабу для "арешту" Залужного: в РНБО відреагували на інформацію; 
  • Буданов особисто працює у гарячих точках та має авторитет серед бійців, — генерал-майор Павленко.

Нагадаємо, що нещодавно лідер Франції Емманюель Макрон сказав, що існує ширша домовленість щодо гарантій безпеки для України.

Крім того, президент Франції розповів, куди, на його думку, потрібно відправити "сили стримування" в Україні.

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12:47 Українців закликають щепитися — віруси циркулюють у 23 регіонах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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