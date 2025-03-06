Франция готова ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали генерал-лейтенант Игорь Романенко, эксперт Бюро анализа политики Виктор Бобыренко, нардепы Игорь Фрис и Богдан Кицак, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, кандидат политических наук Станислав Желиховский, политолог Андрей Миселюк и экономист Александр Савченко. В частности, они обсудят заявление лидера Франции Эмманюэля Макрона о введении войск в Украину.
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Эфир Ранок.LIVE
Гости эфира прокомментируют, что Франция планирует собрать начальников штабов стран, которые готовы гарантировать мир в Украине.
Также они отреагируют на подготовку плана мирного договора и первые шаги к завершению войны.
Среди других тем:
- Марк Рютте обсудил с Фридрихом Мерцом оборонную промышленность и поддержку Украины;
- Зеленский примет участие в саммите Евросоюза, где обсудят дальнейшую помощь Украине;
- Телефонный разговор Ермака и Уолца — обсудили вопросы безопасности и дальнейшее сотрудничество.
Напомним, Франция и Великобритания планируют завершить согласование мирного плана с Украиной в ближайшие дни, чтобы представить его США.
Также Ермак провел телефонный разговор с Уолтцом, во время которого они обсудили следующие шаги для достижения мира.