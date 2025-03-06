Франция готова ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали генерал-лейтенант Игорь Романенко, эксперт Бюро анализа политики Виктор Бобыренко, нардепы Игорь Фрис и Богдан Кицак, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, кандидат политических наук Станислав Желиховский, политолог Андрей Миселюк и экономист Александр Савченко. В частности, они обсудят заявление лидера Франции Эмманюэля Макрона о введении войск в Украину.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира прокомментируют, что Франция планирует собрать начальников штабов стран, которые готовы гарантировать мир в Украине.

Также они отреагируют на подготовку плана мирного договора и первые шаги к завершению войны.

Среди других тем:

Марк Рютте обсудил с Фридрихом Мерцом оборонную промышленность и поддержку Украины;

Зеленский примет участие в саммите Евросоюза, где обсудят дальнейшую помощь Украине;

Телефонный разговор Ермака и Уолца — обсудили вопросы безопасности и дальнейшее сотрудничество.

Напомним, Франция и Великобритания планируют завершить согласование мирного плана с Украиной в ближайшие дни, чтобы представить его США.

Также Ермак провел телефонный разговор с Уолтцом, во время которого они обсудили следующие шаги для достижения мира.