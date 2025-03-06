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Франция готова ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

Франция готова ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

6 марта 2025 г. 8:00

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08:00 Франция готова ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

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19:00 Коррупция в киевской власти — эфир Киевское время

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17:50 Условие Трампа по Украине и позиция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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13:08 Макрон готовит срочное обращение к Трампу — эфир День.LIVE

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08:00 Что Зеленский написал в письме Трампу, — ефір Ранок.LIVE

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03:42Трамп начал выступление перед Конгрессом США — прямая трансляция

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19:25 Когда Украине возобновят поставки оружия — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Что будет с Украиной без помощи США, — эфир День.LIVE

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12:55Срочная пресс-конференция Шмыгаля — прямая трансляция

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11:24 Саммит ЕС по Украине и европейской обороне — прямой эфир

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08:00 Франция готова ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

5 марта 2025
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19:00 Коррупция в киевской власти — эфир Киевское время

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17:50 Условие Трампа по Украине и позиция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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13:08 Макрон готовит срочное обращение к Трампу — эфир День.LIVE

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08:00 Что Зеленский написал в письме Трампу, — ефір Ранок.LIVE

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03:42 Трамп начал выступление перед Конгрессом США — прямая трансляция

4 марта 2025
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19:25 Когда Украине возобновят поставки оружия — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Что будет с Украиной без помощи США, — эфир День.LIVE

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12:55 Срочная пресс-конференция Шмыгаля — прямая трансляция

Гостями эфира Ранок.LIVE стали генерал-лейтенант Игорь Романенко, эксперт Бюро анализа политики Виктор Бобыренко, нардепы Игорь Фрис и Богдан Кицак, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, кандидат политических наук Станислав Желиховский, политолог Андрей Миселюк и экономист Александр Савченко. В частности, они обсудят заявление лидера Франции Эмманюэля Макрона о введении войск в Украину.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира прокомментируют, что Франция планирует собрать начальников штабов стран, которые готовы гарантировать мир в Украине.

Также они отреагируют на подготовку плана мирного договора и первые шаги к завершению войны.

Среди других тем:

  • Марк Рютте обсудил с Фридрихом Мерцом оборонную промышленность и поддержку Украины;
  • Зеленский примет участие в саммите Евросоюза, где обсудят дальнейшую помощь Украине;
  • Телефонный разговор Ермака и Уолца — обсудили вопросы безопасности и дальнейшее сотрудничество.

Напомним, Франция и Великобритания планируют завершить согласование мирного плана с Украиной в ближайшие дни, чтобы представить его США.

Также Ермак провел телефонный разговор с Уолтцом, во время которого они обсудили следующие шаги для достижения мира.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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