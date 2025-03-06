Франція готова ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали генерал-лейтенант Ігор Романенко, експерт Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко, нардепи Ігор Фріс та Богдан Кицак, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, кандидат політичних наук Станіслав Желіховський, політолог Андрій Миселюк та економіст Олександр Савченко. Зокрема, вони обговорять заяву лідера Франції Емманюеля Макрона щодо введення військ в Україну.

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Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру прокоментують, що Франція планує зібрати начальників штабів країн, які готові гарантувати мир в Україні.

Також вони відреагують на підготовку плану мирного договору та перші кроки до завершення війни.

Серед інших тем:

Марк Рютте обговорив із Фрідріхом Мерцом оборонну промисловість та підтримку України;

Зеленський візьме участь у саміті Євросоюзу, де обговорять подальшу допомогу Україні;

Телефонна розмова Єрмака та Волца — обговорили безпекові питання та подальшу співпрацю.

Нагадаємо, Франція та Британія планують завершити узгодження мирного плану з Україною найближчими днями, щоб представити його США.

Також Єрмак провів телефонну розмову з Волцом, під час якої вони обговорили наступні кроки для досягнення миру.