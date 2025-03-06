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Франція готова ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

Франція готова ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

06 березня 2025 р. 08:00

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08:00 Франція готова ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

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08:00 Що Зеленський написав у листі Трампу, — ефір Ранок.LIVE

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19:25 Коли Україні відновлять постачання зброї — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Що буде з Україною без допомоги США, — ефір День.LIVE

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12:55Термінова пресконференція Шмигаля — пряма трансляція

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08:00 Трамп зупинив військову допомогу Україні, — ефір Ранок.LIVE

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08:00 Франція готова ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

5 березня 2025
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19:00 Корупція у київській владі — ефір Київський час

Text

17:50 Умова Трампа щодо України і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Макрон готує термінове звернення до Трампа — ефір День.LIVE

Text

08:00 Що Зеленський написав у листі Трампу, — ефір Ранок.LIVE

Text

03:42 Трамп почав виступ перед Конгрессом США — пряма трансляція

4 березня 2025
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19:25 Коли Україні відновлять постачання зброї — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Що буде з Україною без допомоги США, — ефір День.LIVE

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12:55 Термінова пресконференція Шмигаля — пряма трансляція

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08:00 Трамп зупинив військову допомогу Україні, — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали генерал-лейтенант Ігор Романенко, експерт Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко, нардепи Ігор Фріс та Богдан Кицак, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, кандидат політичних наук Станіслав Желіховський, політолог Андрій Миселюк та економіст Олександр Савченко. Зокрема, вони обговорять заяву лідера Франції Емманюеля Макрона щодо введення військ в Україну.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру прокоментують, що Франція планує зібрати начальників штабів країн, які готові гарантувати мир в Україні.

Також вони відреагують на підготовку плану мирного договору та перші кроки до завершення війни.

Серед інших тем:

  • Марк Рютте обговорив із Фрідріхом Мерцом оборонну промисловість та підтримку України;
  • Зеленський візьме участь у саміті Євросоюзу, де обговорять подальшу допомогу Україні;
  • Телефонна розмова Єрмака та Волца — обговорили безпекові питання та подальшу співпрацю.

Нагадаємо, Франція та Британія планують завершити узгодження мирного плану з Україною найближчими днями, щоб представити його США. 

Також Єрмак провів телефонну розмову з Волцом, під час якої вони обговорили наступні кроки для досягнення миру.

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07:42 В МВС показали наслідки нічного обстрілу Сум — фото

07:41 Ракетний удар по Кривому Рогу — кількість загиблих зросла

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:30 За що можуть штрафувати у ТЦК — адвокатка пояснила деталі

07:27 Гроші на оздоровлення військових — як їх нараховують

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