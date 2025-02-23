Форум "Україна. Рік 2025" — эфир пресс-конференции Зеленского

Накануне третьей годовщины полномасштабной войны в воскресенье, 23 февраля, состоялся форум "Украина. Год 2025". По итогам Президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию.

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Пресс-конференция Зеленского

В форуме "Украина. Год 2025" приняли участие руководители государственных институтов.

"В воскресенье, 23 февраля, состоится форум "Украина. Год 2025" с участием руководителей государственных институтов, который завершится пресс-конференцией Президента Украины", — сообщали в ОП.

Напомним, Зеленский сообщил, что за последнюю неделю российские оккупанты применили против Украины почти 1 150 ударных беспилотников.

Ранее украинский лидер сообщил о конструктивном разговоре с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Он анонсировал новые поставки истребителей F-16.