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Форум "Україна. Рік 2025" — эфир пресс-конференции Зеленского

Форум "Україна. Рік 2025" — эфир пресс-конференции Зеленского

23 февраля 2025 г. 16:39

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16:39 Форум "Україна. Рік 2025" — эфир пресс-конференции Зеленского

22 февраля 2025
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22:11 Трамп выступает с речью на CPAC — прямая трансляция

21 февраля 2025
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18:10 Зеленский срочно позвонил Дуде — эфир Вечір.LIVE

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13:00 В США назвали условия встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

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08:00 Макрон высказался о войне и сделка по минералам — эфир Ранок.LIVE

20 февраля 2025
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22:47 Скороход сказала, что обязательно предшествует выборам в Украине

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19:30 Макрон отвечает на вопросы о войне в Украине — прямой эфир

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17:50 Макрон экстренно собирается к Трампу — эфир Вечер.LIVE

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17:26 Выступление Вэнса на конференции в США — прямая трансляция

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17:10 Лишь 92 из тысяч переходов Киева будут безбарьерными, — Витренко

Накануне третьей годовщины полномасштабной войны в воскресенье, 23 февраля, состоялся форум "Украина. Год 2025". По итогам Президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию.

Ее можно посмотреть на YouTube-канале Новини.LIVE.

Пресс-конференция Зеленского

В форуме "Украина. Год 2025" приняли участие руководители государственных институтов.

"В воскресенье, 23 февраля, состоится форум "Украина. Год 2025" с участием руководителей государственных институтов, который завершится пресс-конференцией Президента Украины", — сообщали в ОП.

Напомним, Зеленский сообщил, что за последнюю неделю российские оккупанты применили против Украины почти 1 150 ударных беспилотников.

Ранее украинский лидер сообщил о конструктивном разговоре с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Он анонсировал новые поставки истребителей F-16.

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17:22 Продвигаемся вперед — Зеленский высказался о переговорах с США

Срочная новость

17:17 РФ расстреляла военнопленных на Курщине, — Лубинец

17:15 Продажа земли в парке Юность в Одессе — что происходит

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:08 Зеленский назвал сумму помощи от США за время войны

17:07 Сделка о полезных ископаемых — Зеленский сделал новое заявление

17:05 Зеленский ответил, что не устроило Украину в соглашении с США

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22:11 Трамп выступает с речью на CPAC — прямая трансляция

21 февраля 2025
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18:10 Зеленский срочно позвонил Дуде — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В США назвали условия встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

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