Форум "Україна. Рік 2025" — ефір пресконференції Зеленського

Напередодні третьої річниці повномасштабної війни у неділю, 23 лютого, відбувся форум "Україна. Рік 2025". За підсумками Президент України Володимир Зеленський проводить пресконференцію.

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Пресконференція Зеленського

У форумі "Україна. Рік 2025" взяли участь керівники державних інституцій.

"У неділю, 23 лютого, відбудеться форум "Україна. Рік 2025" за участю керівників державних інституцій, який завершиться пресконференцією Президента України", — повідомляли в ОП.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що за останній тиждень російські окупанти застосували проти України майже 1 150 ударних безпілотників.

Раніше український лідер повідомив про конструктивну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Він анонсував нові постачання винищувасів F-16.