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Форум "Україна. Рік 2025" — ефір пресконференції Зеленського

Форум "Україна. Рік 2025" — ефір пресконференції Зеленського

23 лютого 2025 р. 16:39

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18:10 Зеленський терміново подзвонив Дуді — ефір Вечір.LIVE

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22:47 Скороход пояснила, що обов'язково передує виборам в Україні

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19:30 Макрон відповідає на запитання про війну в Україні — прямий ефір

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Напередодні третьої річниці повномасштабної війни у неділю, 23 лютого, відбувся форум "Україна. Рік 2025". За підсумками Президент України Володимир Зеленський проводить пресконференцію.

Її можна переглянути на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Пресконференція Зеленського

У форумі "Україна. Рік 2025" взяли участь керівники державних інституцій. 

"У неділю, 23 лютого, відбудеться форум "Україна. Рік 2025" за участю керівників державних інституцій, який завершиться пресконференцією Президента України", — повідомляли в ОП.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що за останній тиждень російські окупанти застосували проти України майже 1 150 ударних безпілотників. 

Раніше український лідер повідомив про конструктивну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Він анонсував нові постачання винищувасів F-16.

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17:55 Леді Гага захопилася кавером одеських танцівниць

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:50 Виробництво артилерії — Зеленський назвав рекордну цифру

17:50 Зеленський відреагував на погрози відключення Starlink в Україні

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