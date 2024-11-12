Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Эвакуацию в Донецкой области проводят круглосуточно, — Дьяченко arrow
Эвакуацию в Донецкой области проводят круглосуточно, — Дьяченко

Эвакуацию в Донецкой области проводят круглосуточно, — Дьяченко

12 ноября 2024 г. 10:38

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

10:38 Эвакуацию в Донецкой области проводят круглосуточно, — Дьяченко

Text

09:38 Оккупанты минуют Херсон с помощью БпЛА — что известно

Text

08:00 Последствия подрыва плотины в Курахово — эфир Ранок.LIVE

Text

07:41 Все выплаты, кроме военных, могут остановить, — Южанина

11 ноября 2024
Text

18:05 Подрыв дамбы и расстрел пленных бойцов ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

17:18 Нардеп объяснил, когда в Украине увеличат налоги

Text

15:22 Камельчук назвал расходы на ежемесячные премии учителям

Text

13:49 Шольц собирается позвонить Путину — эфир День.LIVE

Text

13:07 Нардеп Камельчук призвал расформировать ТЦК и назвал причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:09 Сазонов назвал зарплаты сержантов и рядовых солдат

Text

10:38 Эвакуацию в Донецкой области проводят круглосуточно, — Дьяченко

Text

09:38 Оккупанты минуют Херсон с помощью БпЛА — что известно

Text

08:00 Последствия подрыва плотины в Курахово — эфир Ранок.LIVE

Text

07:41 Все выплаты, кроме военных, могут остановить, — Южанина

11 ноября 2024
Text

18:05 Подрыв дамбы и расстрел пленных бойцов ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

17:18 Нардеп объяснил, когда в Украине увеличат налоги

Text

15:22 Камельчук назвал расходы на ежемесячные премии учителям

Text

13:49 Шольц собирается позвонить Путину — эфир День.LIVE

Text

13:07 Нардеп Камельчук призвал расформировать ТЦК и назвал причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:09 Сазонов назвал зарплаты сержантов и рядовых солдат

У Донецкой области, несмотря на мощные обстрелы российской армии, круглосуточно продолжается эвакуация местных жителей. Иногда это приходится делать ночью, чтобы не попасть под удар врага.

Об этом рассказал начальник отдела коммуникации полиции Донецкой области Павел Дьяченко в эфире Ранок.LIVE во вторник, 12 ноября.

Как проходит эвакуация в Донецкой области

Как отметил Павел Дьяченко, эвакуация происходит постоянно. Людей пытаются вывезти в безопасные районы.

"Эвакуация в Донецкой области продолжается 27/7. Конечно есть участки, где это крайне трудно делать. Это с учетом боевых действий — враг беспощадно бьет по всем населенным пунктам", — отметил Дьяченко.

По его словам, россияне наносят удары всем, чем можно — минометы, артиллерия, беспилотники.

"Просто дронами бьют по гражданским транспортным средствам", — сообщил Дьяченко.

Под удары россиян попадают и отдаленные населённые пункты. Так, за прошедшие сутки армия РФ четырьмя управляемыми авиабомбами обстреляла Краматорск.

"Также страдает постоянно от ударов Курахово, наносят удары по Покровску. Почти каждый день россияне гонят по Лиману. С учетом тех обстрелов эвакуацию нужно проводить очень быстро", — отметил Дьяченко.

Он добавил, что иногда эвакуацию приходится проводить поздно вечером или ночью, чтобы безопасно вывезти людей в более безопасные районы.

Напомним, в Покровске Донецкой области проживает около 12 тысяч человек. Город от линии фронта отдаляет всего шесть километров.

Российские военные в очередной раз обстреляли Запорожье. В результате трех ударов бомбами много пострадавших.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

11:53 Угроза здоровью — жители Одесчины жалуются на завод

11:50 Конфискация за долги — какое имущество уклонистов в безопасности

11:46 В Кривом Роге погибла мать и трое детей — что известно о семье

11:24 Президент Финляндии сделал заявление о переговорах Украины и РФ

11:23 На Волыни мужчина пытался подкупить пограничника

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:18 Британия будет просить США срочно выделить Украине $20 млрд — СМИ

11:17 На Одесчине пьяная мама чуть не убила детей в ДТП — детали

11:17 Выключите эти 5 функций на смартфоне, чтобы сохранить зарядку

11:07 Стало известно, когда в Киеве установят новогоднюю елку

10:59 При каких условиях в Украине наступит блэкаут — прогноз эксперта

11:53 Угроза здоровью — жители Одесчины жалуются на завод

11:50 Конфискация за долги — какое имущество уклонистов в безопасности

11:46 В Кривом Роге погибла мать и трое детей — что известно о семье

11:24 Президент Финляндии сделал заявление о переговорах Украины и РФ

11:23 На Волыни мужчина пытался подкупить пограничника

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:18 Британия будет просить США срочно выделить Украине $20 млрд — СМИ

11:17 На Одесчине пьяная мама чуть не убила детей в ДТП — детали

11:17 Выключите эти 5 функций на смартфоне, чтобы сохранить зарядку

11:07 Стало известно, когда в Киеве установят новогоднюю елку

10:59 При каких условиях в Украине наступит блэкаут — прогноз эксперта

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

Text

10:38 Эвакуацию в Донецкой области проводят круглосуточно, — Дьяченко

Text

09:38 Оккупанты минуют Херсон с помощью БпЛА — что известно

Text

08:00 Последствия подрыва плотины в Курахово — эфир Ранок.LIVE

Text

07:41 Все выплаты, кроме военных, могут остановить, — Южанина

11 ноября 2024
Text

18:05 Подрыв дамбы и расстрел пленных бойцов ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

17:18 Нардеп объяснил, когда в Украине увеличат налоги

Text

15:22 Камельчук назвал расходы на ежемесячные премии учителям

Text

13:49 Шольц собирается позвонить Путину — эфир День.LIVE

Text

13:07 Нардеп Камельчук призвал расформировать ТЦК и назвал причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:09 Сазонов назвал зарплаты сержантов и рядовых солдат