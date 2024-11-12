Эвакуацию в Донецкой области проводят круглосуточно, — Дьяченко

У Донецкой области, несмотря на мощные обстрелы российской армии, круглосуточно продолжается эвакуация местных жителей. Иногда это приходится делать ночью, чтобы не попасть под удар врага.

Об этом рассказал начальник отдела коммуникации полиции Донецкой области Павел Дьяченко в эфире Ранок.LIVE во вторник, 12 ноября.

Как проходит эвакуация в Донецкой области

Как отметил Павел Дьяченко, эвакуация происходит постоянно. Людей пытаются вывезти в безопасные районы.

"Эвакуация в Донецкой области продолжается 27/7. Конечно есть участки, где это крайне трудно делать. Это с учетом боевых действий — враг беспощадно бьет по всем населенным пунктам", — отметил Дьяченко.

По его словам, россияне наносят удары всем, чем можно — минометы, артиллерия, беспилотники.

"Просто дронами бьют по гражданским транспортным средствам", — сообщил Дьяченко.

Под удары россиян попадают и отдаленные населённые пункты. Так, за прошедшие сутки армия РФ четырьмя управляемыми авиабомбами обстреляла Краматорск.

"Также страдает постоянно от ударов Курахово, наносят удары по Покровску. Почти каждый день россияне гонят по Лиману. С учетом тех обстрелов эвакуацию нужно проводить очень быстро", — отметил Дьяченко.

Он добавил, что иногда эвакуацию приходится проводить поздно вечером или ночью, чтобы безопасно вывезти людей в более безопасные районы.

Напомним, в Покровске Донецкой области проживает около 12 тысяч человек. Город от линии фронта отдаляет всего шесть километров.

Российские военные в очередной раз обстреляли Запорожье. В результате трех ударов бомбами много пострадавших.