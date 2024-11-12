Евакуацію в Донецькій області проводять цілодобово, — Дяченко

На Донеччині попри потужні обстріли російської армії цілодобово триває евакуація місцевих мешканців. Інколи це доводиться робити вночі, аби не потрапити під удар ворога.

Про це розповів начальник відділу комунікації поліції Донецької області Павло Дяченко в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 12 листопада.

Як відбувається евакуація в Донецькій області

Як зауважив Павло Дяченко, евакуація відбувається постійно. Людей намагаються вивезти до безпечних районів.

"Евакуація на Донеччині триває 27/7. Звісно є ділянки, де це вкрай важко робити. Це з урахуванням бойових дій — ворог нещадно б’є по всіх населених пунктах", — зазначив Дяченко.

За його словами, росіяни завдають ударів всім, чим можна — міномети, артилерія, безпілотники.

"Просто дронами гатять по цивільних транспортних засобах", — повідомив Дяченко.

Під удари росіян потрапляють і віддалені населені пункти. Так, минулої доби армія РФ чотирма керованими авіабомбами обстріляла Краматорськ.

"Також страждає постійно від ударів Курахове, наносять удари по Покровську. Майже кожного дня росіяни гатять по Лиману. З урахуванням тих обстрілів евакуацію потрібно проводити дуже швидко", — зазначив Дяченко.

Він додав, що інколи евакуацію доводиться проводити пізно ввечері або вночі, аби безпечно вивезти людей до більш безпечних районів.

Нагадаємо, у Покровську Донецької області проживає близько 12 тисяч людей. Місто від лінії фронту віддаляє всього шість кілометрів.

Російські військові вкотре обстріляли Запоріжжя. В результаті трьох ударів бомбами є багато постраждалих.