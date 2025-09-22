Видео
Эстония срочно созывает заседание НАТО — эфир День.LIVE

Эстония срочно созывает заседание НАТО — эфир День.LIVE

22 сентября 2025 г. 13:22

Эстония созывает заседание НАТО из-за нарушения ее границы российскими самолетами. Страны-члены Альянса проведут консультации по ситуации с безопасностью.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE 22 сентября.

О чем эфир

Эстония созывает заседание НАТО из-за нарушения ее границы российскими МиГами. Послы 32 стран НАТО соберутся в Брюсселе завтра, 23 сентября, по просьбе Эстонии в рамках статьи 4 устава Альянса. Она предусматривает консультации между союзниками в случае возникновения угрозы одному из его членов.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Степан Гавриш — первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011 гг.);
  • Владимир Дубовик — директор Центра международных исследований;
  • Мария Зайцева — депутат Харьковского районного совета;
  • Ярослав Макитра — политтехнолог;
  • Глеб Велитченко — оператор батальона беспилотных систем "Небесная Кара" 54 ОМБр;
  • Павел Жовниренко — председатель правления Центра стратегических исследований;
  • Кирилл Сазонов — военнослужащий Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром";
  • Валерий Гончарук — политолог, руководитель департамента избирательных технологий.

Напомним, 19 сентября три российских истребителя нарушили воздушное пространство Эстонии и находились там 12 минут. Для перехвата подняла в небо итальянские F-35.

Аналитики ISW считают, что таким образом Россия оценивает возможности и реакцию НАТО. Москва готовится к будущим конфликтам против Альянса.

После этого инцидента Эстония впервые за 34 года созвала Совбез ООН. Встреча запланирована на сегодня, 22 сентября.

