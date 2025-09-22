Відео
Естонія терміново скликає засідання НАТО — ефір День.LIVE
Естонія терміново скликає засідання НАТО — ефір День.LIVE

Естонія терміново скликає засідання НАТО — ефір День.LIVE

22 вересня 2025 р. 13:22

Естонія скликає засідання НАТО через порушення її кордону російськими літаками. Країни-члени Альянсу проведуть консультації щодо безпекової ситуації.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE 22 вересня.

Про що ефір 

Естонія скликає засідання НАТО через порушення її кордону російськими МіГами. Посли 32 країн НАТО зберуться в Брюсселі завтра, 23 вересня, на прохання Естонії в рамках статті 4 статуту Альянсу. Вона передбачає консультації між союзниками в разі виникнення загрози одному з його членів.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Степан Гавриш — перший заступник секретаря РНБО (2008-2011 рр.);
  • Володимир Дубовик — директор Центру міжнародних досліджень;
  • Марія Зайцева — депутатка Харківської районної ради;
  • Ярослав Макітра — політтехнолог;
  • Гліб Велітченко — оператор батальйону безпілотних систем "Небесна Кара" 54 ОМБр;
  • Павло Жовніренко — голова правління Центру стратегічних досліджень;
  • Кирило Сазонов — військовослужбовець Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім";
  • Валерій Гончарук — політолог, керівник департаменту виборчих технологій.

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії та перебували там 12 хвилин. Для перехоплення підняла в небо італійські F-35.

Аналітики ISW вважають, що таким чином Росія оцінює можливості та реакцію НАТО. Москва готується до майбутніх конфліктів проти Альянсу. 

Після цього інциденту Естонія вперше за 34 роки скликала Радбез ООН. Зустріч запланована на сьогодні, 22 вересня. 

