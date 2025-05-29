Эрдоган готов принять переговоры Украины и РФ — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб, нардепы Алексей Гончаренко и Михаил Волынец, военный аналитик Дмитрий Снегирев, а также российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. В частности, они обсудят заявление лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно переговоров Украины и России.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости прокомментируют информацию NYT, что спутниковые снимки зафиксировали, как Россия планирует перезапустить оккупированную ЗАЭС.

Среди других тем:

Мерц пообещал "сделать все", чтобы "Северный поток 2" не заработал;

Рустем Умеров заявил, что для встречи с делегацией РФ от них нужен меморандум;

Россия накопила достаточно сил в Курской области, чтобы атаковать Сумскую область, — Госпогранслужба.

Напомним, Эрдоган готов принять второй тур российско-украинских переговоров в Стамбуле, которые могут состояться 2 июня.

Отметим, что переговоры предложила российская сторона 28 мая. Возглавит российскую делегацию Владимир Мединский.