Ердоган згоден прийняти переговори України і РФ — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб, нардепи Олексій Гончаренко та Михайло Волинець, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов, а також російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Зокрема, вони обговорять заяву лідера Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана стосовно переговорів України та Росії.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості прокоментують інформацією NYT, що супутникові знімки зафіксували, як Росія планує перезапустити окуповану ЗАЕС.

Серед інших тем:

Мерц пообіцяв "зробити все", щоб "Північний потік 2" не запрацював;

Рустем Умєров заявив, що для зустрічі з делегацією РФ від них потрібен меморандум;

Росія накопичила достатньо сил у Курській області, щоб атакувати Сумщину, — Держприкордонслужба.

Нагадаємо, Ердоган готовий прийняти другий тур російсько-українських перемовин у Стамбулі, які можуть відбутися 2 червня.

Зазначимо, що переговори запропонувала російська сторона 28 травня. Очолить російську делегацію Володимир Мединський.