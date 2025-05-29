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Ердоган згоден прийняти переговори України і РФ — ефір Вечір.LIVE

Ердоган згоден прийняти переговори України і РФ — ефір Вечір.LIVE

29 травня 2025 р. 17:50

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Гостями ефіру Вечір.LIVE стали голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб, нардепи Олексій Гончаренко та Михайло Волинець, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов, а також російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Зокрема, вони обговорять заяву лідера Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана стосовно переговорів України та Росії.

Подивитися прямий ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості прокоментують інформацією NYT, що супутникові знімки зафіксували, як Росія планує перезапустити окуповану ЗАЕС.

Серед інших тем: 

  • Мерц пообіцяв "зробити все", щоб "Північний потік 2" не запрацював;
  • Рустем Умєров заявив, що для зустрічі з делегацією РФ від них потрібен меморандум; 
  • Росія накопичила достатньо сил у Курській області, щоб атакувати Сумщину, — Держприкордонслужба.

Нагадаємо, Ердоган готовий прийняти другий тур російсько-українських перемовин у Стамбулі, які можуть відбутися 2 червня.

Зазначимо, що переговори запропонувала російська сторона 28 травня. Очолить російську делегацію Володимир Мединський.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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