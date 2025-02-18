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Эрдоган в Анкаре кое-что предложил Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

Эрдоган в Анкаре кое-что предложил Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

18 февраля 2025 г. 17:50

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17:50 Эрдоган в Анкаре кое-что предложил Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

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17:34 Дуда выступил с заявлением после встречи с Келлогом — прямой эфир

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15:26 Конференция Зеленского и Эрдогана в Анкаре — прямая трансляция

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14:31 Остановка работы АЗС — Куюн объяснил, почему этого не будет

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13:58 Кошарная заявила, что удар по ЧАЭС мог вызвать выброс радиации

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13:14 Экс-глава Минздрава Скалецкая объяснила, почему стало больше ОРВИ

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13:00 Новые подробности сделки США для Украины — эфир День.LIVE

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09:15 Встреча Келлога и фон дер Ляйен — прямой эфир

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08:00 Зеленский отреагировал на переговоры США и РФ — эфир Ранок.LIVE

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00:12 Радиация на 300 лет — эксперт говорит о рисках ударов по ЧАЭС

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17:50 Эрдоган в Анкаре кое-что предложил Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

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17:34 Дуда выступил с заявлением после встречи с Келлогом — прямой эфир

Text

15:26 Конференция Зеленского и Эрдогана в Анкаре — прямая трансляция

Text

14:31 Остановка работы АЗС — Куюн объяснил, почему этого не будет

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13:58 Кошарная заявила, что удар по ЧАЭС мог вызвать выброс радиации

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13:14 Экс-глава Минздрава Скалецкая объяснила, почему стало больше ОРВИ

Text

13:00 Новые подробности сделки США для Украины — эфир День.LIVE

Text

09:15 Встреча Келлога и фон дер Ляйен — прямой эфир

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08:00 Зеленский отреагировал на переговоры США и РФ — эфир Ранок.LIVE

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00:12 Радиация на 300 лет — эксперт говорит о рисках ударов по ЧАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 18 февраля, встретился в Анкаре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также сегодня в Саудовской Аравии состоялись переговоры между США и Россией.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • журналист Сергей Ауслендер;
  • народный депутат от партии "Слуга Народа", комитет по вопросам экономического развития Галина Янченко;
  • дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;
  • эксперт по конституционному праву и экс-заместитель председателя ЦИК Украины Андрей Магера;
  • народный депутат от партии "Слуга Народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук;
  • военный обозреватель Давид Шарп.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • Турция — идеальная сторона для приема переговоров между РФ, Украиной и США, — Эрдоган;
  • переговоры США и РФ в Саудовской Аравии;
  • США в соглашении о полезных ископаемых требуют от Украины доступа к нефти, газу, портам и другой инфраструктуре, — The Telegraph;
  • США и Россия считают новые выборы в Украине ключевым условием мира, — Fox News;
  • Зеленский заявил, что готов говорить о выборах, но "украинцы этого не хотят".

Напомним, Зеленский в Турции заявил, что никаких переговоров о завершении войны без участия Украины не будет.

А издание The Telegraph написало, что условия соглашения, которое США предлагает Украине по полезным ископаемым хуже, чем репарации Германии после Второй Мировой войны.

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17:50 Эрдоган в Анкаре кое-что предложил Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

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17:34 Дуда выступил с заявлением после встречи с Келлогом — прямой эфир

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15:26 Конференция Зеленского и Эрдогана в Анкаре — прямая трансляция

Text

14:31 Остановка работы АЗС — Куюн объяснил, почему этого не будет

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13:58 Кошарная заявила, что удар по ЧАЭС мог вызвать выброс радиации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:14 Экс-глава Минздрава Скалецкая объяснила, почему стало больше ОРВИ

Text

13:00 Новые подробности сделки США для Украины — эфир День.LIVE

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09:15 Встреча Келлога и фон дер Ляйен — прямой эфир

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08:00 Зеленский отреагировал на переговоры США и РФ — эфир Ранок.LIVE

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