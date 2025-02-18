Эрдоган в Анкаре кое-что предложил Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 18 февраля, встретился в Анкаре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также сегодня в Саудовской Аравии состоялись переговоры между США и Россией.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- журналист Сергей Ауслендер;
- народный депутат от партии "Слуга Народа", комитет по вопросам экономического развития Галина Янченко;
- дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;
- эксперт по конституционному праву и экс-заместитель председателя ЦИК Украины Андрей Магера;
- народный депутат от партии "Слуга Народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук;
- военный обозреватель Давид Шарп.
Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:
- Турция — идеальная сторона для приема переговоров между РФ, Украиной и США, — Эрдоган;
- переговоры США и РФ в Саудовской Аравии;
- США в соглашении о полезных ископаемых требуют от Украины доступа к нефти, газу, портам и другой инфраструктуре, — The Telegraph;
- США и Россия считают новые выборы в Украине ключевым условием мира, — Fox News;
- Зеленский заявил, что готов говорить о выборах, но "украинцы этого не хотят".
Напомним, Зеленский в Турции заявил, что никаких переговоров о завершении войны без участия Украины не будет.
А издание The Telegraph написало, что условия соглашения, которое США предлагает Украине по полезным ископаемым хуже, чем репарации Германии после Второй Мировой войны.