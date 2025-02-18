Эрдоган в Анкаре кое-что предложил Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 18 февраля, встретился в Анкаре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также сегодня в Саудовской Аравии состоялись переговоры между США и Россией.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

журналист Сергей Ауслендер;

народный депутат от партии "Слуга Народа", комитет по вопросам экономического развития Галина Янченко;

дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;

эксперт по конституционному праву и экс-заместитель председателя ЦИК Украины Андрей Магера;

народный депутат от партии "Слуга Народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук;

военный обозреватель Давид Шарп.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

Турция — идеальная сторона для приема переговоров между РФ, Украиной и США, — Эрдоган;

переговоры США и РФ в Саудовской Аравии;

США в соглашении о полезных ископаемых требуют от Украины доступа к нефти, газу, портам и другой инфраструктуре, — The Telegraph;

США и Россия считают новые выборы в Украине ключевым условием мира, — Fox News;

Зеленский заявил, что готов говорить о выборах, но "украинцы этого не хотят".

Напомним, Зеленский в Турции заявил, что никаких переговоров о завершении войны без участия Украины не будет.

А издание The Telegraph написало, что условия соглашения, которое США предлагает Украине по полезным ископаемым хуже, чем репарации Германии после Второй Мировой войны.