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Ердоган в Анкарі дещо запропонував Зеленському — ефір Вечір.LIVE

Ердоган в Анкарі дещо запропонував Зеленському — ефір Вечір.LIVE

18 лютого 2025 р. 17:50

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17:50 Ердоган в Анкарі дещо запропонував Зеленському — ефір Вечір.LIVE

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17:50 Ердоган в Анкарі дещо запропонував Зеленському — ефір Вечір.LIVE

Text

17:34 Дуда виступив із заявою після зустрічі з Келлогом — прямий ефір

Text

15:26 Конференція Зеленського та Ердогана в Анкарі — пряма трансляція

Text

14:31 Зупинка роботи АЗС з 1 березня — Куюн пояснив, чому цього не буде

Text

13:58 Кошарна заявила, що удар по ЧАЕС міг спричинити викид радіації

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Text

13:14 Ексголова МОЗ Скалецька пояснила, чому зросла кількість ГРВІ

Text

13:00 Нові подробиці угоди США для України — ефір День.LIVE

Text

09:15 Зустріч Келлога та фон дер Ляєн — прямий ефір

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08:00 Зеленський відреагував на переговори США та РФ — ефір Ранок.LIVE

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Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 18 лютого, зустрівся в Анкарі з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Також сьогодні у Саудівській Аравії відбулися перемовини між США та Росією.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • журналіст Сергій Ауслендер;
  • народний депутат від партії "Слуга Народу", комітет з питань економічного розвитку Галина Янченко;
  • дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;
  • експерт з конституційного права та ексзаступник голови ЦВК України Андрій Магера;
  • народний депутат від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук; 
  • військовий оглядач Давид Шарп.

Разом з ведучими вони обговорять наступні теми:

  • Туреччина — ідеальна сторона для приймання переговорів між РФ, Україною та США, — Ердоган;
  • перемовини США і РФ у Саудівській Аравії;
  • США в угоді про корисні копалини вимагають від України доступу до нафти, газу, портів та іншої інфраструктури, — The Telegraph;
  • США і Росія вважають нові вибори в Україні ключовою умовою миру, — Fox News;
  • Зеленський заявив, що готовий говорити про вибори, але "українці цього не хочуть".

Нагадаємо, Зеленський у Туреччині заявив, що жодних переговорів про завершення війни без участі України не буде.

А видання The Telegraph написало, що умови угоди, яку США пропонує Україні щодо корисних копалин є гіршими, аніж репарації Німеччини після Другої Світової війни.

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18:17 Третя штурмова показала ефектне знищення ворога — відео

18:16 Зеленський підвів результати зустрічі з Ердоганом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:15 На капремонт доріг Одещини витратять 181,8 мільйона

17:51 Зеленський заявив, що зброєю у війні не переможе жодна зі сторін

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17:50 Ердоган в Анкарі дещо запропонував Зеленському — ефір Вечір.LIVE

Text

17:34 Дуда виступив із заявою після зустрічі з Келлогом — прямий ефір

Text

15:26 Конференція Зеленського та Ердогана в Анкарі — пряма трансляція

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13:58 Кошарна заявила, що удар по ЧАЕС міг спричинити викид радіації

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13:14 Ексголова МОЗ Скалецька пояснила, чому зросла кількість ГРВІ

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13:00 Нові подробиці угоди США для України — ефір День.LIVE

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09:15 Зустріч Келлога та фон дер Ляєн — прямий ефір

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08:00 Зеленський відреагував на переговори США та РФ — ефір Ранок.LIVE

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00:12 Радіація на 300 років — експертка каже про ризики ударів по ЧАЕС