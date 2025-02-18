Ердоган в Анкарі дещо запропонував Зеленському — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 18 лютого, зустрівся в Анкарі з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Також сьогодні у Саудівській Аравії відбулися перемовини між США та Росією.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

журналіст Сергій Ауслендер;

народний депутат від партії "Слуга Народу", комітет з питань економічного розвитку Галина Янченко;

дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;

експерт з конституційного права та ексзаступник голови ЦВК України Андрій Магера;

народний депутат від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук;

військовий оглядач Давид Шарп.

Разом з ведучими вони обговорять наступні теми:

Туреччина — ідеальна сторона для приймання переговорів між РФ, Україною та США, — Ердоган;

перемовини США і РФ у Саудівській Аравії;

США в угоді про корисні копалини вимагають від України доступу до нафти, газу, портів та іншої інфраструктури, — The Telegraph;

США і Росія вважають нові вибори в Україні ключовою умовою миру, — Fox News;

Зеленський заявив, що готовий говорити про вибори, але "українці цього не хочуть".

Нагадаємо, Зеленський у Туреччині заявив, що жодних переговорів про завершення війни без участі України не буде.

А видання The Telegraph написало, що умови угоди, яку США пропонує Україні щодо корисних копалин є гіршими, аніж репарації Німеччини після Другої Світової війни.