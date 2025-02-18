Ердоган в Анкарі дещо запропонував Зеленському — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 18 лютого, зустрівся в Анкарі з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Також сьогодні у Саудівській Аравії відбулися перемовини між США та Росією.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- журналіст Сергій Ауслендер;
- народний депутат від партії "Слуга Народу", комітет з питань економічного розвитку Галина Янченко;
- дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;
- експерт з конституційного права та ексзаступник голови ЦВК України Андрій Магера;
- народний депутат від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук;
- військовий оглядач Давид Шарп.
Разом з ведучими вони обговорять наступні теми:
- Туреччина — ідеальна сторона для приймання переговорів між РФ, Україною та США, — Ердоган;
- перемовини США і РФ у Саудівській Аравії;
- США в угоді про корисні копалини вимагають від України доступу до нафти, газу, портів та іншої інфраструктури, — The Telegraph;
- США і Росія вважають нові вибори в Україні ключовою умовою миру, — Fox News;
- Зеленський заявив, що готовий говорити про вибори, але "українці цього не хочуть".
Нагадаємо, Зеленський у Туреччині заявив, що жодних переговорів про завершення війни без участі України не буде.
А видання The Telegraph написало, що умови угоди, яку США пропонує Україні щодо корисних копалин є гіршими, аніж репарації Німеччини після Другої Світової війни.