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Эрдоган о переговорах, а Орбан против Украины — эфир Вечір.LIVE

Эрдоган о переговорах, а Орбан против Украины — эфир Вечір.LIVE

26 июня 2025 г. 17:50

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18:22 О чем договорились Зеленский и Трамп в Гааге — эфир Вечір.LIVE

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что американский лидер Дональд Трамп присоединится к мирным переговорам между Украиной и Россией. Но это возможно при условии, если в них согласится принять участие российский диктатор Владимир Путин.

Об этом и не только услышите в эфире Вечір.LIVE, который начнется в 17:50.

Прямой эфир Вечер.LIVE

Вместе с ведущими гости обсудят недавнее заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который обнародовал якобы окончательные результаты общенационального опроса Voks 2025 о вступлении Украины в Европейский Союз.

Среди других тем:

  • Трамп пообещал, что Россия не нападет на НАТО, пока он будет президентом США, — The Washington Post;
  • Северная Корея может направить дополнительные войска в Россию в июле-августе для участия в новом наступлении против Украины, — Yonhap;
  • В Кремле заявили, что дата третьего тура "Стамбула" определится после завершения обменов пленными.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Алексей Кучеренко, народный депутат Украины от партии "Батькивщина", министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг.);
  • Павел Дяченко, начальник отдела коммуникации полиции Донецкой области;
  • Виктория Гриб, председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
  • Алексей Гончаренко, народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность";
  • Татьяна Мартынова, белорусская журналистка, основательница группы "Хватит бояться".

Напомним, президент США Дональд Трамп высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, стремится завершить войну. По словам американского президента, Путин находится в состоянии определенной дезориентации и путается в своих действиях.

Сам Дональд Трамп также рассказал, о чем они общались с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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