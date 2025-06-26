Эрдоган о переговорах, а Орбан против Украины — эфир Вечір.LIVE

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что американский лидер Дональд Трамп присоединится к мирным переговорам между Украиной и Россией. Но это возможно при условии, если в них согласится принять участие российский диктатор Владимир Путин.

Об этом и не только услышите в эфире Вечір.LIVE, который начнется в 17:50.

Прямой эфир Вечер.LIVE

Вместе с ведущими гости обсудят недавнее заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который обнародовал якобы окончательные результаты общенационального опроса Voks 2025 о вступлении Украины в Европейский Союз.

Среди других тем:

Трамп пообещал, что Россия не нападет на НАТО, пока он будет президентом США, — The Washington Post;

Северная Корея может направить дополнительные войска в Россию в июле-августе для участия в новом наступлении против Украины, — Yonhap;

В Кремле заявили, что дата третьего тура "Стамбула" определится после завершения обменов пленными.

Гости сегодняшнего эфира:

Алексей Кучеренко, народный депутат Украины от партии "Батькивщина", министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг.);

Павел Дяченко, начальник отдела коммуникации полиции Донецкой области;

Виктория Гриб, председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

Алексей Гончаренко, народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность";

Татьяна Мартынова, белорусская журналистка, основательница группы "Хватит бояться".

Напомним, президент США Дональд Трамп высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, стремится завершить войну. По словам американского президента, Путин находится в состоянии определенной дезориентации и путается в своих действиях.

Сам Дональд Трамп также рассказал, о чем они общались с украинским лидером Владимиром Зеленским.