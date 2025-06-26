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Ердоган про переговори, а Орбан проти України — ефір Вечір.LIVE

Ердоган про переговори, а Орбан проти України — ефір Вечір.LIVE

26 червня 2025 р. 17:50

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Ердоган про переговори, а Орбан проти України — ефір Вечір.LIVE

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Трамп підтвердив, що зустрінеться із Зеленським — ефір День.LIVE

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Зеленський зустрінеться з Трампом у Гаазі — ефір Ранок.LIVE

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17:50 Ердоган про переговори, а Орбан проти України — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Трамп здивований Путіним — ефір День.LIVE

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08:00 Загрози для НАТО та дії Путіна — ефір Ранок.LIVE

25 червня 2025
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19:27 Як жити під час постійних атак на Київ — ефір Київський час

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18:22 Про що домовилися Зеленський і Трамп у Гаазі — ефір Вечір.LIVE

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що американський лідер Дональд Трамп приєднається до мирних переговорів між Україною і Росією. Але це можливо за умови, якщо у них погодиться взяти участь російський диктатор Володимир Путін.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Вечір.LIVE, який розпочнеться о 17:50.

Прямий ефір Вечір.LIVE 

Разом із ведучими гості обговорять нещодавню заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який оприлюднив нібито остаточні результати загальнонаціонального опитування Voks 2025 щодо вступу України до Європейського Союзу. 

Серед інших тем:

  • Трамп пообіцяв, що Росія не нападе на НАТО, поки він буде президентом США, — The Washington Post;
  • Північна Корея може направити додаткові війська до Росії в липні-серпні для участі в новому наступі проти України, — Yonhap;
  • У Кремлі заявили, що дата третього туру "Стамбула" визначиться після завершення обмінів полоненими.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Олексій Кучеренко, народний депутат України від партії "Батьківщина", міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.);
  • Павло Дяченко, начальник відділу комунікації поліції Донецької області;
  • Вікторія Гриб, голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
  • Олексій Гончаренко, народний депутат України від партії "Європейська Солідарність";
  • Тетяна Мартинова, білоруська журналістка, засновниця групи "Хватит бояться".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, прагне завершити війну. За словами американського президента, Путін перебуває у стані певної дезорієнтації та плутається у своїх діях.

Сам Дональд Трамп також розповів, про що вони спілкувалися із українським лідером Володимиром Зеленським.

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17:30 Причини смерті дитини в одеському пологовому будинку — експертиза

17:30 Стало відомо, скільки систем Patriot США передадуть Україні

17:12 Великі борги за мікрокредитами — що мають знати всі українці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:11 Україна та Росія провели ще один етап обміну полоненими

17:08 Доплати військовим — що зміниться влітку 2025 року

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