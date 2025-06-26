Ердоган про переговори, а Орбан проти України — ефір Вечір.LIVE

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що американський лідер Дональд Трамп приєднається до мирних переговорів між Україною і Росією. Але це можливо за умови, якщо у них погодиться взяти участь російський диктатор Володимир Путін.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Вечір.LIVE, який розпочнеться о 17:50.

Прямий ефір Вечір.LIVE

Разом із ведучими гості обговорять нещодавню заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який оприлюднив нібито остаточні результати загальнонаціонального опитування Voks 2025 щодо вступу України до Європейського Союзу.

Серед інших тем:

Трамп пообіцяв, що Росія не нападе на НАТО, поки він буде президентом США, — The Washington Post;

Північна Корея може направити додаткові війська до Росії в липні-серпні для участі в новому наступі проти України, — Yonhap;

У Кремлі заявили, що дата третього туру "Стамбула" визначиться після завершення обмінів полоненими.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Олексій Кучеренко, народний депутат України від партії "Батьківщина", міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.);

Павло Дяченко, начальник відділу комунікації поліції Донецької області;

Вікторія Гриб, голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

Олексій Гончаренко, народний депутат України від партії "Європейська Солідарність";

Тетяна Мартинова, білоруська журналістка, засновниця групи "Хватит бояться".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, прагне завершити війну. За словами американського президента, Путін перебуває у стані певної дезорієнтації та плутається у своїх діях.

Сам Дональд Трамп також розповів, про що вони спілкувалися із українським лідером Володимиром Зеленським.