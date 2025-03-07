Эрдоган поддержал перемирие в Украине — эфир Вечір.LIVE

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал идею президента Украины Владимира Зеленского о перемирии с Россией "в воздухе и на море". А в результате сегодняшней атаки на Полтавщине прекратили работу объекты газодобычи.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб;
- председатель Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев;
- политтехнолог Руслан Рохов;
- председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко;
- заслуженный врач Украины, доктор медицинских и философских наук, профессор, политический и общественный деятель Ольга Богомолец;
- политолог Владимир Фесенко;
- доктор философских наук, профессор, проректор по учебно-методической работе Европейского университета Сергей Ягодзинский.
Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:
- Эрдоган поддержал идею "перемирия в воздухе и на море", предложенную Зеленским;
- возобновление военной помощи Украине зависит от готовности Киева к урегулированию войны и подписания соглашения о минералах, — Кит Келлог;
- объекты газодобычи на Полтавщине, атакованные сегодня, прекратили свою работу в результате нанесенных разрушений, — ДТЭК;
- ВСУ лишили доступа к спутниковым сервисам Maxar Technologies, — Милитарный;
- самые популярные лекарства станут дешевле с 1 марта: перечень Минздрава.
Напомним, Эрдоган считает, что прекращение атак в воздухе и на море "будет способствовать укреплению доверия" между Россией и Украиной.
А в ДТЭК сообщили о значительных разрушениях на объектах газодобычи в Полтавской области из-за российской атаки.