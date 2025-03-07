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Эрдоган поддержал перемирие в Украине — эфир Вечір.LIVE

Эрдоган поддержал перемирие в Украине — эфир Вечір.LIVE

7 марта 2025 г. 17:50

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17:50 Эрдоган поддержал перемирие в Украине — эфир Вечір.LIVE

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13:00 В Польше сделали заявление об отправке войск — эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский анонсирует переговоры с США, — эфир Ранок.LIVE

6 марта 2025
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23:39 Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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17:50 Встреча Зеленского с союзниками в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

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16:45 Рютте и Дуда делают важное заявление по Украине — трансляция

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16:15 Выступление Келлога в Вашингтоне по Украине — прямой эфир

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15:20 Умеров встретился с Борисом Писториусом — прямой эфир

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13:00 Зеленский приехал в Брюссель — эфир День.LIVE

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11:24 Саммит ЕС по Украине и европейской обороне — прямой эфир

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17:50 Эрдоган поддержал перемирие в Украине — эфир Вечір.LIVE

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13:00 В Польше сделали заявление об отправке войск — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский анонсирует переговоры с США, — эфир Ранок.LIVE

6 марта 2025
Text

23:39 Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

Text

17:50 Встреча Зеленского с союзниками в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

Text

16:45 Рютте и Дуда делают важное заявление по Украине — трансляция

Text

16:15 Выступление Келлога в Вашингтоне по Украине — прямой эфир

Text

15:20 Умеров встретился с Борисом Писториусом — прямой эфир

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13:00 Зеленский приехал в Брюссель — эфир День.LIVE

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11:24 Саммит ЕС по Украине и европейской обороне — прямой эфир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал идею президента Украины Владимира Зеленского о перемирии с Россией "в воздухе и на море". А в результате сегодняшней атаки на Полтавщине прекратили работу объекты газодобычи.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб;
  • председатель Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев;
  • политтехнолог Руслан Рохов;
  • председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко;
  • заслуженный врач Украины, доктор медицинских и философских наук, профессор, политический и общественный деятель Ольга Богомолец;
  • политолог Владимир Фесенко;
  • доктор философских наук, профессор, проректор по учебно-методической работе Европейского университета Сергей Ягодзинский.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • Эрдоган поддержал идею "перемирия в воздухе и на море", предложенную Зеленским;
  • возобновление военной помощи Украине зависит от готовности Киева к урегулированию войны и подписания соглашения о минералах, — Кит Келлог;
  • объекты газодобычи на Полтавщине, атакованные сегодня, прекратили свою работу в результате нанесенных разрушений, — ДТЭК;
  • ВСУ лишили доступа к спутниковым сервисам Maxar Technologies, — Милитарный;
  • самые популярные лекарства станут дешевле с 1 марта: перечень Минздрава.

Напомним, Эрдоган считает, что прекращение атак в воздухе и на море "будет способствовать укреплению доверия" между Россией и Украиной.

А в ДТЭК сообщили о значительных разрушениях на объектах газодобычи в Полтавской области из-за российской атаки.

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18:05 Инцидент на автостанции Привоз с ТЦК — водителя оштрафовали

17:56 Украинский журналист подтвердил увольнение из Голоса Америки

17:53 Сколько харьковчане планируют потратить на подарки 8 марта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:45 В Польше предоставляют бесплатное жилье — кем нужно работать

17:41 В МИДе отреагировали на переговоры США с Россией — что сказали

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15:20 Умеров встретился с Борисом Писториусом — прямой эфир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 Зеленский приехал в Брюссель — эфир День.LIVE

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11:24 Саммит ЕС по Украине и европейской обороне — прямой эфир