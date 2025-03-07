Эрдоган поддержал перемирие в Украине — эфир Вечір.LIVE

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал идею президента Украины Владимира Зеленского о перемирии с Россией "в воздухе и на море". А в результате сегодняшней атаки на Полтавщине прекратили работу объекты газодобычи.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб;

председатель Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев;

политтехнолог Руслан Рохов;

председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко;

заслуженный врач Украины, доктор медицинских и философских наук, профессор, политический и общественный деятель Ольга Богомолец;

политолог Владимир Фесенко;

доктор философских наук, профессор, проректор по учебно-методической работе Европейского университета Сергей Ягодзинский.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

Эрдоган поддержал идею "перемирия в воздухе и на море", предложенную Зеленским;

возобновление военной помощи Украине зависит от готовности Киева к урегулированию войны и подписания соглашения о минералах, — Кит Келлог;

объекты газодобычи на Полтавщине, атакованные сегодня, прекратили свою работу в результате нанесенных разрушений, — ДТЭК;

ВСУ лишили доступа к спутниковым сервисам Maxar Technologies, — Милитарный;

самые популярные лекарства станут дешевле с 1 марта: перечень Минздрава.

Напомним, Эрдоган считает, что прекращение атак в воздухе и на море "будет способствовать укреплению доверия" между Россией и Украиной.

А в ДТЭК сообщили о значительных разрушениях на объектах газодобычи в Полтавской области из-за российской атаки.