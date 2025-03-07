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Ердоган підтримав перемир'я в Україні — ефір Вечір.LIVE

Ердоган підтримав перемир'я в Україні — ефір Вечір.LIVE

07 березня 2025 р. 17:50

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17:50 Ердоган підтримав перемир'я в Україні — ефір Вечір.LIVE

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17:50 Зустріч Зеленського із союзниками в Брюсселі — ефір Вечір.LIVE

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16:45 Рютте і Дуда роблять важливу заяву щодо України — трансляція

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16:15 Виступ Келлога у Вашингтоні щодо України — прямий ефір

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15:20 Умєров зустрівся з Борисом Пісторіусом — прямий ефір

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13:00 Зеленський приїхав до Брюсселя — ефір День.LIVE

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11:24 Саміт ЄС щодо України та європейської оборони — прямий ефір

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17:50 Ердоган підтримав перемир'я в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У Польщі зробили заяву щодо відправлення військ — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсує переговори із США, — ефір Ранок.LIVE

6 березня 2025
Text

23:39 Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

Text

17:50 Зустріч Зеленського із союзниками в Брюсселі — ефір Вечір.LIVE

Text

16:45 Рютте і Дуда роблять важливу заяву щодо України — трансляція

Text

16:15 Виступ Келлога у Вашингтоні щодо України — прямий ефір

Text

15:20 Умєров зустрівся з Борисом Пісторіусом — прямий ефір

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Text

13:00 Зеленський приїхав до Брюсселя — ефір День.LIVE

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11:24 Саміт ЄС щодо України та європейської оборони — прямий ефір

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтримав ідею президента України Володимира Зеленського про перемир'я з Росією "у повітрі та на морі". А внаслідок сьогоднішньої атаки на Полтавщині припинили роботу об'єкти газовидобутку.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;
  • голова Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв;
  • політтехнолог Руслан Рохов;
  • голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко;
  • заслужена лікарка України, докторка медичних та філософських наук, професорка, політична та громадська діячка Ольга Богомолець;
  • політолог Володимир Фесенко;
  • доктор філософських наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи Європейського університету Сергій Ягодзінський.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Ердоган підтримав ідею "перемир'я в повітрі та на морі", запропоновану Зеленським;
  • відновлення військової допомоги Україні залежить від готовності Києва до врегулювання війни та підписання угоди про мінерали, — Кіт Келлог;
  • об'єкти газовидобутку на Полтавщині, атаковані сьогодні, припинили свою роботу внаслідок завданих руйнувань, — ДТЕК;
  • ЗСУ позбавили доступу до супутникових сервісів Maxar Technologies, — Мілітарний;
  • найпопулярніші ліки стануть дешевшими від 1 березня: перелік МОЗ.

Нагадаємо, Ердоган вважає, що припинення атак у повітрі та на морі "сприятиме зміцненню довіри" між Росією та Україною.

А в ДТЕК повідомили про значні руйнування на об'єктах газовидобутку у Полтавській області через російську атаку.

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18:33 Мати російського окупанта викрала українську дитину з Херсонщини

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18:31 Європа обіцяє надати Україні "козирі" для переговорів

18:17 У Польщі зробили заяву щодо збільшення виробництва зброї у Європі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:08 Де в Україні буде найтепліше на вихідних — прогноз погоди

18:05 Інцидент на автостанції Привоз із ТЦК — водія оштрафували

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