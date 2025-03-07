Ердоган підтримав перемир'я в Україні — ефір Вечір.LIVE

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтримав ідею президента України Володимира Зеленського про перемир'я з Росією "у повітрі та на морі". А внаслідок сьогоднішньої атаки на Полтавщині припинили роботу об'єкти газовидобутку.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;
- голова Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв;
- політтехнолог Руслан Рохов;
- голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко;
- заслужена лікарка України, докторка медичних та філософських наук, професорка, політична та громадська діячка Ольга Богомолець;
- політолог Володимир Фесенко;
- доктор філософських наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи Європейського університету Сергій Ягодзінський.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Ердоган підтримав ідею "перемир'я в повітрі та на морі", запропоновану Зеленським;
- відновлення військової допомоги Україні залежить від готовності Києва до врегулювання війни та підписання угоди про мінерали, — Кіт Келлог;
- об'єкти газовидобутку на Полтавщині, атаковані сьогодні, припинили свою роботу внаслідок завданих руйнувань, — ДТЕК;
- ЗСУ позбавили доступу до супутникових сервісів Maxar Technologies, — Мілітарний;
- найпопулярніші ліки стануть дешевшими від 1 березня: перелік МОЗ.
Нагадаємо, Ердоган вважає, що припинення атак у повітрі та на морі "сприятиме зміцненню довіри" між Росією та Україною.
А в ДТЕК повідомили про значні руйнування на об'єктах газовидобутку у Полтавській області через російську атаку.