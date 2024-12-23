Экстренно! "Сигнал" Зеленскому от Трампа, — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных тем. Речь будет идти, в частности, о прогнозах относительно окончания войны и кадровых изменениях в посольствах.
Посмотреть эфир можно в 08:00 по ссылке.
О чем эфир
В эфире Ранок.LIVE будем говорить о следующем:
- когда закончится война в Украине: прогноз МВФ;
- Трамп ждет встречи с Путиным?
- кадровые ротации в украинских посольствах.
Гости сегодняшнего эфира:
- генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;
- кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
- народный депутат "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Арсений Пушкаренко;
- журналист, политический аналитик Александр Бригинец;
- кандидат политических наук Алексей Якубин;
- командир взвода 1-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады, лейтенант Станислав Краснов.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов Украины в ряде стран. Кроме того, он сменил главу Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал остановить войну в Украине. Он также отметил, что хочет предотвратить Третью мировую войну.