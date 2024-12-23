Экстренно! "Сигнал" Зеленскому от Трампа, — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных тем. Речь будет идти, в частности, о прогнозах относительно окончания войны и кадровых изменениях в посольствах.

Посмотреть эфир можно в 08:00 по ссылке.

О чем эфир

В эфире Ранок.LIVE будем говорить о следующем:

когда закончится война в Украине: прогноз МВФ;

Трамп ждет встречи с Путиным?

кадровые ротации в украинских посольствах.

Гости сегодняшнего эфира:

генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;

кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;

народный депутат "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Арсений Пушкаренко;

журналист, политический аналитик Александр Бригинец;

кандидат политических наук Алексей Якубин;

командир взвода 1-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады, лейтенант Станислав Краснов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов Украины в ряде стран. Кроме того, он сменил главу Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал остановить войну в Украине. Он также отметил, что хочет предотвратить Третью мировую войну.