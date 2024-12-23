Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Экстренно! "Сигнал" Зеленскому от Трампа, — эфир Ранок.LIVE arrow
Экстренно! "Сигнал" Зеленскому от Трампа, — эфир Ранок.LIVE

Экстренно! "Сигнал" Зеленскому от Трампа, — эфир Ранок.LIVE

23 декабря 2024 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Экстренно! "Сигнал" Зеленскому от Трампа, — эфир Ранок.LIVE

21 декабря 2024
Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Text

08:00 Экстренно! "Сигнал" Зеленскому от Трампа, — эфир Ранок.LIVE

21 декабря 2024
Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных тем. Речь будет идти, в частности, о прогнозах относительно окончания войны и кадровых изменениях в посольствах.

Посмотреть эфир можно в 08:00 по ссылке.

О чем эфир

В эфире Ранок.LIVE будем говорить о следующем:

  • когда закончится война в Украине: прогноз МВФ;
  • Трамп ждет встречи с Путиным?
  • кадровые ротации в украинских посольствах.

Гости сегодняшнего эфира:

  • генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;
  • кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
  • народный депутат "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Арсений Пушкаренко;
  • журналист, политический аналитик Александр Бригинец;
  • кандидат политических наук Алексей Якубин;
  • командир взвода 1-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады, лейтенант Станислав Краснов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов Украины в ряде стран. Кроме того, он сменил главу Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал остановить войну в Украине. Он также отметил, что хочет предотвратить Третью мировую войну.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:31 В РФ уничтожили склад с деталями для шахедов на миллионы долларов

08:29 Россияне убили трех человек в Херсонской области — подробности

08:21 Салливан высказался о позиции Трампа относительно помощи Украине

08:18 Путин придумал новое оправдание войне в Украине, — ISW

08:02 Мужчина в Viber сообщал о местах выдачи повесток — приговор суда

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Экстренно! "Сигнал" Зеленскому от Трампа, — эфир Ранок.LIVE

08:00 Не пришла "Зимова єПідтримка" — основные причины задержки

07:30 Когда вырастут выплаты курсантам военных ВУЗов

07:21 Проигнорировал повестку, так как боялся умереть — как наказал суд

07:11 Трамп ответил, имеет ли Маск политическое влияние

08:31 В РФ уничтожили склад с деталями для шахедов на миллионы долларов

08:29 Россияне убили трех человек в Херсонской области — подробности

08:21 Салливан высказался о позиции Трампа относительно помощи Украине

08:18 Путин придумал новое оправдание войне в Украине, — ISW

08:02 Мужчина в Viber сообщал о местах выдачи повесток — приговор суда

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Не пришла "Зимова єПідтримка" — основные причины задержки

07:30 Когда вырастут выплаты курсантам военных ВУЗов

07:21 Проигнорировал повестку, так как боялся умереть — как наказал суд

07:11 Трамп ответил, имеет ли Маск политическое влияние

07:01 Неприятный сюрприз — почему ПриватБанк блокирует счета клиентов

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

Text

08:00 Экстренно! "Сигнал" Зеленскому от Трампа, — эфир Ранок.LIVE

21 декабря 2024
Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE