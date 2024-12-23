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Екстрено! "Сигнал" Зеленському від Трампа, — ефір Ранок.LIVE

Екстрено! "Сигнал" Зеленському від Трампа, — ефір Ранок.LIVE

23 грудня 2024 р. 08:00

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08:00 Екстрено! "Сигнал" Зеленському від Трампа, — ефір Ранок.LIVE

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18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

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17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

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15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

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14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

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13:00Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

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08:00 Екстрено! "Сигнал" Зеленському від Трампа, — ефір Ранок.LIVE

21 грудня 2024
Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

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14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

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13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо низку важливих тем. Мова буде йти, зокрема, про прогнози щодо закінчення війни та кадрові зміни в посольствах.

Подивитись ефір можна о 08:00 за посиланням.

Про що ефір

В ефірі Ранок.LIVE будемо говорити про таке:

  • коли закінчиться війна в Україні: прогноз МВФ;
  • Трамп чекає на зустріч із Путіним?
  • Кадрові ротації в українських посольствах.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;
  • кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
  • народний депутат "Слуга Народу ", заступник голови  Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко;
  • журналіст, політичний аналітик Олександр Бригинець;
  • кандидат політичних наук Олексій Якубін;
  • командир взводу 1-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади,  лейтенант Станіслав Краснов.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив нових послів України в низці країни. Крім того, він змінив голову Національної комісії у справах ЮНЕСКО.

Новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяв зупинити війну в Україні. Він також зазначив, що хоче запобігти Третій світовій війні.

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08:02 Чоловік у Viber повідомляв про місця видачі повісток — вирок суду

08:00 Не надійшла "Зимова єПідтримка" — основні причини затримки

07:30 Коли зростуть виплати курсантам військових вишів

07:21 Проігнорував повістку, бо боявся померти — як покарав суд

07:11 Трамп відповів, чи має Маск політичний вплив

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:01 Неприємний сюрприз — чому ПриватБанк блокує рахунки клієнтів

Ексклюзив

06:56 Росія не зупиниться, заморозки війни не буде, — Подоляк

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08:00 Екстрено! "Сигнал" Зеленському від Трампа, — ефір Ранок.LIVE

21 грудня 2024
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00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
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23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

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18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

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18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

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17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

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