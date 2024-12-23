Екстрено! "Сигнал" Зеленському від Трампа, — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо низку важливих тем. Мова буде йти, зокрема, про прогнози щодо закінчення війни та кадрові зміни в посольствах.

Подивитись ефір можна о 08:00 за посиланням.

Про що ефір

В ефірі Ранок.LIVE будемо говорити про таке:

коли закінчиться війна в Україні: прогноз МВФ;

Трамп чекає на зустріч із Путіним?

Кадрові ротації в українських посольствах.

Гості сьогоднішнього ефіру:

генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;

кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;

народний депутат "Слуга Народу ", заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко;

журналіст, політичний аналітик Олександр Бригинець;

кандидат політичних наук Олексій Якубін;

командир взводу 1-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади, лейтенант Станіслав Краснов.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив нових послів України в низці країни. Крім того, він змінив голову Національної комісії у справах ЮНЕСКО.

Новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяв зупинити війну в Україні. Він також зазначив, що хоче запобігти Третій світовій війні.