Екстрено! "Сигнал" Зеленському від Трампа, — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо низку важливих тем. Мова буде йти, зокрема, про прогнози щодо закінчення війни та кадрові зміни в посольствах.
Подивитись ефір можна о 08:00 за посиланням.
Про що ефір
В ефірі Ранок.LIVE будемо говорити про таке:
- коли закінчиться війна в Україні: прогноз МВФ;
- Трамп чекає на зустріч із Путіним?
- Кадрові ротації в українських посольствах.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;
- кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
- народний депутат "Слуга Народу ", заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко;
- журналіст, політичний аналітик Олександр Бригинець;
- кандидат політичних наук Олексій Якубін;
- командир взводу 1-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади, лейтенант Станіслав Краснов.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив нових послів України в низці країни. Крім того, він змінив голову Національної комісії у справах ЮНЕСКО.
Новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяв зупинити війну в Україні. Він також зазначив, що хоче запобігти Третій світовій війні.