Экстренное обращение президента Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Сегодня, 29 ноября, в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд актуальных и важных вопросов. В частности, прокомментируем экстренное обращение Президента Украины Владимира Зеленского по поводу возможного ракетного удара Российской Федерации с применением "Орешника".

Посмотреть эфир можно в 08:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим следующие темы:

экстренное обращение Зеленского;

возможный удар россиян "Орешником" по Киеву;

в НАТО сделали очередное заявление.

Гости сегодняшнего эфира:

военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Права справа Дмитрий Снегирев;

юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев;

политолог Игорь Рейтерович;

футуролог Виталий Кулик;

исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко;

глава Комитета избирателей Украины, доктор исторических наук Александр Бригинец;

журналист, политический аналитик Алексей Кошель;

первый заместитель главы "Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов" Михаил Цымбалюк;

член делегации ПАСЕ, Народный депутат Украины, член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук.

Ранее мы писали, что российский диктатор Владимир Путин грозится нанести новый удар по Украине межконтинентальной баллистической ракетой "Орешник". Возможной целью может стать Киев.

Напомним, Владимир Зеленский 28 ноября подписал закон о государственном бюджете на 2025 год. Расходы на следующий год запланированы на уровне 3,6 трлн грн.