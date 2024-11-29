Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Экстренное обращение президента Зеленского — эфир Ранок.LIVE arrow
Экстренное обращение президента Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Экстренное обращение президента Зеленского — эфир Ранок.LIVE

29 ноября 2024 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:22 Как долго будут продолжаться отключения света — прогноз эксперта

Text

08:00 Экстренное обращение президента Зеленского — эфир Ранок.LIVE

28 ноября 2024
Text

21:22 Нардеп объяснил, какие изменения требует документ о бронировании

Text

17:59 Важное заявление Ермака и угрозы Путина — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 В Украине в 2025 году резко повысятся тарифы, — эксперт

Text

15:01 Атака на Украину – по сколько часов в сутки будут выключать свет

Text

13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Массированные обстрелы Украины и позиция НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:37 Железняк заявил, когда украинцам ждать повышения налогов

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Text

08:22 Как долго будут продолжаться отключения света — прогноз эксперта

Text

08:00 Экстренное обращение президента Зеленского — эфир Ранок.LIVE

28 ноября 2024
Text

21:22 Нардеп объяснил, какие изменения требует документ о бронировании

Text

17:59 Важное заявление Ермака и угрозы Путина — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 В Украине в 2025 году резко повысятся тарифы, — эксперт

Text

15:01 Атака на Украину – по сколько часов в сутки будут выключать свет

Text

13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Массированные обстрелы Украины и позиция НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:37 Железняк заявил, когда украинцам ждать повышения налогов

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Сегодня, 29 ноября, в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд актуальных и важных вопросов. В частности, прокомментируем экстренное обращение Президента Украины Владимира Зеленского по поводу возможного ракетного удара Российской Федерации с применением "Орешника".

Посмотреть эфир можно в 08:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим следующие темы:

  • экстренное обращение Зеленского;
  • возможный удар россиян "Орешником" по Киеву;
  • в НАТО сделали очередное заявление.

Гости сегодняшнего эфира:

  • военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Права справа Дмитрий Снегирев;
  • юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев;
  • политолог Игорь Рейтерович;
  • футуролог Виталий Кулик;
  • исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко;
  • глава Комитета избирателей Украины, доктор исторических наук Александр Бригинец; 
  • журналист, политический аналитик Алексей Кошель;
  • первый заместитель главы "Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов" Михаил Цымбалюк;
  • член делегации ПАСЕ, Народный депутат Украины, член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук.

Ранее мы писали, что российский диктатор Владимир Путин грозится нанести новый удар по Украине межконтинентальной баллистической ракетой "Орешник". Возможной целью может стать Киев.

Напомним, Владимир Зеленский 28 ноября подписал закон о государственном бюджете на 2025 год. Расходы на следующий год запланированы на уровне 3,6 трлн грн.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:34 МАГАТЭ сообщило о состоянии украинских АЭС после ракетного удара

Новость с видео

08:30 Кому из украинцев не нужно проходить ВВК в декабре 2024 года

08:24 Появились фото последствий ночной атаки РФ на Киев

Text

08:22 Как долго будут продолжаться отключения света — прогноз эксперта

08:11 В Киеве обломки дрона повредили амбулаторию — фоторепортаж

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:11 В России после ночной атаки дронами пылает нефтебаза "Атлас"

Text

08:00 Экстренное обращение президента Зеленского — эфир Ранок.LIVE

07:31 Житель Киевщины игнорировал повестки из-за страха — приговор суда

07:30 Условия бронирования изменились — нужно отработать три месяца

07:21 Уклонист отказывался защищать Украину — как его наказал суд

08:34 МАГАТЭ сообщило о состоянии украинских АЭС после ракетного удара

Новость с видео

08:30 Кому из украинцев не нужно проходить ВВК в декабре 2024 года

08:24 Появились фото последствий ночной атаки РФ на Киев

08:11 В Киеве обломки дрона повредили амбулаторию — фоторепортаж

08:11 В России после ночной атаки дронами пылает нефтебаза "Атлас"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:31 Житель Киевщины игнорировал повестки из-за страха — приговор суда

07:30 Условия бронирования изменились — нужно отработать три месяца

07:21 Уклонист отказывался защищать Украину — как его наказал суд

07:10 Дополнительные выплаты военнослужащим после ротации — детали

07:01 Почему суд не поможет вернуть украденные с карт Приват24 средства

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

28 ноября 2024
Эксклюзив

18:33 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

Text

08:22 Как долго будут продолжаться отключения света — прогноз эксперта

Text

08:00 Экстренное обращение президента Зеленского — эфир Ранок.LIVE

28 ноября 2024
Text

21:22 Нардеп объяснил, какие изменения требует документ о бронировании

Text

17:59 Важное заявление Ермака и угрозы Путина — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 В Украине в 2025 году резко повысятся тарифы, — эксперт

Text

15:01 Атака на Украину – по сколько часов в сутки будут выключать свет

Text

13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Массированные обстрелы Украины и позиция НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:37 Железняк заявил, когда украинцам ждать повышения налогов

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України